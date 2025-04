Hombre sin hogar de California gana $1 millón con raspadito de lotería

La suerte le sonrió a un hombre que, hasta hace poco, vivía en las calles del centro de San Luis Obispo, en California. Según reportes locales, esta persona ganó la impresionante suma de $1 millón de dólares tras comprar un raspadito de lotería del juego “Triple Red 777” en una tienda del centro.

El boleto ganador fue adquirido en Sandy’s Deli-Liquor, ubicado en el 586 Higuera Street, un pequeño comercio que ahora se ha convertido en el centro de atención por haber vendido el ticket premiado. La noticia fue anunciada a través de una publicación en Instagram realizada por el mismo negocio el pasado viernes.

“Big congrats to our loyal customer on his $1 million jackpot-winning scratch ticket at Sandy’s”, se lee en la leyenda que acompaña la publicación, que incluye emojis de celebración y una fotografía del cartel promocional del juego de lotería.

Una victoria improbable con un boleto de $10 dólares

El boleto que cambió su vida pertenece al popular juego de la Lotería de California “Triple Red 777”, cuyo precio es de $10 dólares por unidad. De acuerdo con la página oficial de la Lotería de California, las probabilidades de ganar el premio mayor de un millón de dólares en este tipo de raspadito son de 1 en 2,047,423.

Aunque la identidad del ganador aún no ha sido revelada oficialmente, múltiples fuentes locales señalan que se trata de un hombre sin hogar que frecuentaba la zona comercial del centro. Varios comerciantes y residentes lo reconocen como una figura habitual del área.

El testimonio que conmovió a la comunidad

La noticia se viralizó aún más el fin de semana, luego de que el dueño de Thrifty Beaches, una tienda cercana, compartiera un video en Instagram felicitando al afortunado. En el clip, se puede ver a un hombre sujetando una hoja donde aparece el boleto ganador.

“Mi amigo aquí acaba de ganar $1 millón de dólares en la lotería en SLO”, dice Adam Kemp, propietario de la tienda, mientras enfoca con su cámara al hombre sonriente.

Sin titubear, el ganador responde con una frase que ha tocado corazones en redes sociales:

“Solo quiero dejar de vivir en las calles”.

Ese breve momento, capturado en video, resume el profundo impacto que puede tener un golpe de suerte en la vida de alguien que enfrenta la inseguridad habitacional.

Aunque la comunidad ya celebra, la Lotería de California no ha confirmado oficialmente el premio. Según el protocolo habitual, la verificación y pago de premios de esta magnitud puede tardar entre 6 y 8 semanas, aunque en casos excepcionales el proceso puede prolongarse más tiempo.

En este período, las autoridades deben revisar la validez del boleto, verificar la identidad del ganador y asegurarse de que todo esté conforme con las regulaciones vigentes.

Mientras tanto, Sandy’s Deli-Liquor también podría recibir un incentivo económico por haber vendido el ticket ganador, como es costumbre en estos casos.

Desde que se dio a conocer la noticia, las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y emoción. Muchos residentes de San Luis Obispo han compartido publicaciones expresando su alegría por el giro positivo en la vida del ganador.

“Esto me da esperanza. Ver que alguien que no tenía nada ahora tiene una segunda oportunidad es realmente inspirador”, escribió una usuaria en Instagram.

Otros han propuesto campañas para ayudar al ganador a gestionar su dinero y asegurar su bienestar a largo plazo, especialmente considerando los desafíos que pueden surgir al pasar de la indigencia a tener una fortuna en poco tiempo.

Sigue leyendo:

* Cómo utilizar adecuadamente tu fecha de cumpleaños para jugar a la lotería, según la inteligencia artificial

* Mujer recibe boleto de lotería de regalo y gana $30,000

* Va a cobrar premio de lotería de $50,000 y gana otros $100,000