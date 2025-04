Pistolero desde scooter mató a un caminante en Nueva York

Elijah Scott murió cerca de su casa en Brooklyn (NYC) al ser baleado por un hombre que conducía una patineta eléctrica.

Scott, de 45 años, se encontraba afuera de un edificio residencial en Brighton 12th St., cerca de Oceanview Ave. en Brighton Beach, poco antes de las 10 p.m. del viernes cuando un hombre armado no identificado abrió fuego, impactándolo varias veces. Hasta ahora nadie ha sido arrestado.

Los servicios de emergencias médicas llevaron a Scott al NYU Langone Hospital-Brooklyn, pero no pudieron salvarlo. Vivía a una cuadra de donde recibió el disparo mortal y tenía antecedentes penales con al menos ocho arrestos por agresión, posesión de armas, posesión de propiedad robada y conducción sin licencia de un vehículo motorizado, según la policía.

No está claro el motivo del crimen. Amigos de Scott instalaron un pequeño monumento con velas al otro lado de la calle. “He vivido aquí 30 años, nunca había pasado algo así. No me lo esperaba”, dijo una vecina de la víctima.

El pistolero huyó a toda velocidad en la patineta eléctrica. Este tiroteo fatal se produjo mientras la Policía de Nueva York destaca que hubo una disminución del 23% en las balaceras durante los primeros tres meses del año en comparación con el mismo período de 2024, bajando de 182 a 140 incidentes, comentó Daily News.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

La violencia armada es constante en Nueva York y algunas víctimas son alcanzadas al azar con armas blancas y de fuego en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

Este mes un joven de 27 años murió baleado tras el volante al intercambiar disparos con otro conductor mientras ambos circulaban a toda velocidad a media tarde afuera del Zoológico de El Bronx (NYC). La semana pasada Boyce Hayward fue sentenciado a entre 40 años y cadena perpetua tras las rejas por disparar contra una camioneta SUV en Brooklyn, matando al ocupante e hiriendo al conductor. Poco después también baleó a un joven policía.

Igualmente este mes un jurado en Brooklyn declaró culpable a Claudia Banton de ejecutar a Delia Johnson (42), su amiga de toda la vida frente a varias personas en plena calle en 2021.