Salvador Zerboni asegura que Maripily Rivera perjudicó el juego de La Casa de los Famosos All-Stars

Salvador Zerboni, uno de los grandes protagonistas de la segunda temporada de La Casa de los Famosos se convirtió en el primer eliminado de la edición All-Stars, cuando para muchos era uno de los grandes favoritos para ver en la final. El actor mexicano se siente muy agradecido con el proyecto, pero molesto por las circunstancias que acompañaron a esta nueva temporada, haciendo alusión a los conflictos entre Paulo Quevedo, Lupillo Rivera, Alfredo Adame y Maripily Rivera, ésta última panelista del show.

Sobre los problemas de afuera que afectaron según él afectaron al juego dice: “Es un gran proyecto, a mí me funcionó mucho tanto psicológicamente como monetariamente. Cuando hicimos la segunda temporada, muy contento, desafortunadamente esta temporada no brilló tanto por terceras personas, por rencores del pasado, por gente insegura que trae otras muchedumbres que nos vinieron a arruinar”.

Zerboni dice no querer hablar de Maripily, pero hace alusión a ella de manera indirecta. “No creo, estoy seguro (que ella perjudicó), pero bueno. No conozco a la señora (Maripily Rivera), entonces no tengo nada qué opinar de ella; yo vibro muy alto y la verdad no me ensucio”, dice el actor según reporta Mezcal TV.

Salvador Zerboni actualmente es panelista del show, como ex habitante, sin embargo y por esta razón comenta sobre lo que sucede en el programa. Alaba el juego y algunas decisiones tanto de Alfredo Adame como de Lupillo Rivera, mientras que reprueba las de Rey Grupero.

Por ejemplo, aún a sabiendas de que la primera vez que se presentó la dinámica de “La Caja de las Tentaciones”, la producción la presentó como una prueba de lealtad, el actor reprueba la decisión de Rey de no querer ver a su hijo. Mientras que justamente la producción buscaba probar que dentro de la casa no existe un equipo cuya lealtad fuera inquebrantable, porque no contaban que el más sensible de la casa tomaría tal decisión para no perjudicar a sus compañeros. La decisión de Rey fue aprobada por gran parte del público, porque los fans reconocen el valor tan decisivo que tiene la misma dentro del juego.

