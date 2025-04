Laura Bozzo se enfrenta a Samira Jalil en LCDLF All-Stars

Las diferencias en “La Casa de los Famosos All-Stars” nunca faltan, y en esta ocasión, Laura Bozzo y Samira Jalil fueron las encargadas de hacer que todos vivieran un tenso momento en el escenario. La incómoda circunstancia se registró debido a que la peruana decidió manifestarse en contra del ganador de la prueba del líder que fue Carlos Chávez.

La también conductora de televisión se pronunció debido a la experiencia que tuvo durante su participación en el reality show. Por ello, dijo que: “Me parece patético. Para mí es un pobre tipo traicionero, hipócrita y la verdad le pido a Dios que no entiendo cómo pudo haber sido conmigo de haberme mandado a un cuarto de tanta gente como esta”.

“Pero ¿Cómo te atreves a tratar así a la gente?“. Laura no se sintió cómoda con la pregunta que le hizo Samira y le respondió: “Yo hago lo que me da la gana. Tienes que venir acá porque ya no eres nadie“. Sin embargo, las cosas no llegaron hasta ahí porque Jalil expresó: “¿Cómo, perdona? Racista, clasista, sinvergüenza”.

Bozzo se mostró bastante alterada debido a la circunstancias que se registraron con la panelista de la quinta temporada de “La Casa de los Famosos”, mientras que las ofensas no se detuvieron ahí, porque ella le mencionó: “Racista eres tú, española de m**r*a“.

Samira a través de sus historias en la red social Instagram, aprovechó para mencionar que, en efecto, la situación que se registró fue real: “Sí, ha sido de verdad. Si yo veo a alguien que le está faltando respeto de una manera descomunal a un ser humano mi corazón automáticamente brota. Soy una mujer luchadora de las injusticias, me enerva que la gente denigra otro ser humano, así que sí es real. No me voy a quedar callada. Yo no soy una mujer que finge, yo no soy una mujer que miente”.

“Vienes acá porque no tienes trabajo”, le dijo la peruana a la panelista, pero ella no se quedó callada: “Y tú tampoco; por eso estás casi muriéndote y en realities”. Dada la gravedad del asunto, los presentadores de la Casa de los Famosos, en su quinta temporada, tuvieron que intervenir para poner un poco de calma ante la tensión que se había generado entre ellas.

