Tormentas severas y riesgo de tornados amenazan el centro de EE.UU. en los próximos días

Un cambio significativo en los patrones climáticos podría intensificar las tormentas severas en el centro de Estados Unidos durante los próximos días, con un riesgo creciente de tornados en las Llanuras y la región de los Grandes Lagos, según informó The Washington Post.

Este fenómeno coincide con la llegada del tramo más activo de la temporada de tornados, que históricamente se concentra entre abril y junio.

Durante estos 3 meses, el país experimenta un promedio de 718 tornados, lo que convierte esta etapa del año en una de las más peligrosas en términos meteorológicos. Este 2025 no ha sido la excepción. Marzo cerró con una actividad tornádica superior a la media, y abril ya ha mostrado señales de una temporada muy dinámica.

Aunque la última semana ha sido relativamente tranquila, los modelos climáticos apuntan a un aumento en las condiciones propicias para tormentas severas a partir del jueves, cuando un sistema de baja presión comenzará a desplazarse por el centro del país. Este patrón podría generar múltiples rondas de tormentas eléctricas intensas que se extenderían hasta el fin de semana y posiblemente más allá.

Condiciones atmosféricas peligrosas en Nebraska e Iowa desde el jueves

El este de Nebraska y el oeste y centro de Iowa enfrentan un riesgo de clima severo catalogado como nivel 2 de 5, según el pronóstico del Centro de Predicción de Tormentas. Se espera que un sistema de baja presión se desplace hacia el este a través de Kansas y Nebraska, mientras que aire cálido y húmedo del Golfo de México se moverá hacia el norte.

La combinación de estos factores creará una atmósfera altamente inestable, ideal para el desarrollo de tormentas eléctricas severas. Aunque algunas células tormentosas menores podrían aparecer desde la noche del miércoles hasta la mañana del jueves, el mayor peligro está previsto para la tarde de ese mismo día.

Las tormentas más intensas podrían formarse a lo largo de un frente frío asociado al sistema de baja presión. Los meteorólogos anticipan ráfagas de viento dañinas, caída de granizo e incluso tornados aislados en las zonas cercanas al centro de baja presión en Nebraska e Iowa.

Se darán varias condiciones climatológicas que podrían poner en aprietos a varias regiones en EE.UU. con potentes lluvias. (Foto: George Walker IV/AP)

El sistema avanzará hacia los Grandes Lagos el viernes

Para el viernes, se espera que el sistema de baja presión continúe su avance hacia el noreste, afectando progresivamente a la región de los Grandes Lagos. El frente frío se extendería desde el sur de Wisconsin hasta zonas del este de Oklahoma, pasando por Arkansas y posiblemente el norte de Texas.

Aunque todavía es temprano para establecer la intensidad final de las tormentas previstas para ese día, los meteorólogos indican que algunas de ellas podrían estar acompañadas de vientos fuertes y granizo en áreas aisladas. La clave estará en el flujo constante de humedad proveniente del Golfo de México, que contribuirá a mantener las condiciones propicias para el mal tiempo.

Si bien The Washington Post señala que aún no se puede confirmar si las condiciones darán lugar a tornados ese día, el riesgo no puede descartarse por completo.

El fin de semana podría intensificarse la actividad eléctrica

Durante el fin de semana, el frente frío generado por el sistema actual podría seguir causando condiciones meteorológicas severas en la región del Atlántico Medio. Al mismo tiempo, se prevé la formación de un nuevo sistema de tormentas en las Montañas Rocosas, el cual podría desplazarse nuevamente hacia las Llanuras.

Este nuevo patrón atmosférico traería más rondas de tormentas eléctricas severas al centro de Estados Unidos. Sin embargo, los detalles específicos sobre su alcance e intensidad siguen siendo inciertos. Los expertos señalan que habrá que monitorear de cerca su evolución en los próximos días.

Más allá del evento meteorológico inmediato, los modelos a mediano plazo proyectan un cambio importante en la corriente en chorro a finales de abril y comienzos de mayo. Este fenómeno atmosférico implicaría un descenso persistente de la corriente en chorro sobre el oeste del país, lo cual permitiría la acumulación de aire cálido en el este, mientras aire frío bajaría desde el norte sobre las Montañas Rocosas.

Este contraste térmico entre masas de aire frías y cálidas representa uno de los principales ingredientes para la formación de tormentas severas con alto potencial de tornados. En este contexto, las Grandes Llanuras podrían convertirse en un entorno propicio para el desarrollo de fenómenos extremos entre el 23 de abril y la segunda semana de mayo.

El patrón proyectado coincide con el pico histórico de la temporada de tornados en EE.UU., por lo que las autoridades meteorológicas recomiendan tomar precauciones desde ahora.

La importancia de estar preparados: alertas y planes de emergencia

Frente al riesgo creciente de tormentas severas y tornados, los expertos subrayan la importancia de contar con múltiples formas de recibir alertas meteorológicas. Dispositivos como radios de emergencia, aplicaciones móviles, notificaciones del gobierno y mensajes de texto pueden ser clave para mantenerse informado a tiempo.

También se recomienda a la población que vive en zonas propensas a tornados que revise o elabore un plan de emergencia familiar, incluyendo la identificación de refugios seguros, la preparación de kits de suministros básicos y la práctica de simulacros de evacuación.

A medida que la primavera avanza, la vigilancia meteorológica se vuelve fundamental. Las próximas semanas podrían traer condiciones extremas en amplias regiones del país, especialmente en el llamado “Corredor de Tornados”, que abarca parte de las Llanuras y el Medio Oeste.

