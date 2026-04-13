Eric Swalwell dice que renunciará al Congreso tras acusaciones de conducta sexual inapropiada

El congresista demócrata Eric Swalwell, representante por California, anunció este lunes que renunciará a su escaño en la Cámara de Representantes, en medio de las acusaciones de agresión sexual en su contra y las crecientes presiones bipartidistas para que deje el cargo.

La decisión marca un giro rápido en la carrera del legislador, quien acumulaba siete mandatos y hasta hace poco figuraba entre los principales aspirantes a la gobernación del estado.

Swalwell abandonó esa contienda días atrás tras la difusión de las denuncias, que él ha negado.

Las acusaciones fueron reveladas inicialmente por el San Francisco Chronicle y posteriormente por CNN. Según esos reportes, una mujer lo señala de haberla agredido sexualmente en dos ocasiones, incluso cuando trabajaba para él.

CNN también informó que otras tres mujeres denunciaron conductas inapropiadas, como el envío de mensajes explícitos no solicitados.

En un mensaje publicado en redes sociales, Swalwell expresó: “Lamento profundamente los errores de juicio que he cometido en el pasado, tanto con mi familia como con mi personal y mis electores”.

Añadió que continuará defendiéndose de lo que calificó como una acusación “grave” y “falsa”, pero reconoció responsabilidad por decisiones personales.

El candidato a la gubernatura de California, el representante demócrata Eric Swalwell, en una asamblea pública en Sacramento, California, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/Rich Pedroncelli) Crédito: Rich Pedroncelli | AP

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes abrió una investigación para determinar si incurrió en conducta sexual inapropiada hacia una empleada bajo su supervisión. El panel aclaró que el inicio de este proceso no implica, por sí solo, que se haya cometido una infracción.

Swalwell indicó que estaba al tanto de intentos para someter a votación su expulsión inmediata, una medida que consideró improcedente sin el debido proceso. Sin embargo, sostuvo que su permanencia en el cargo podría afectar su labor legislativa.

“También es injusto que mis electores me distraigan de mis funciones. Por lo tanto, planeo renunciar a mi escaño en el Congreso”, escribió.

Su salida abrirá paso a una elección especial en su distrito, ubicado en las afueras de San Francisco, donde había sido reelegido en 2024 con amplia ventaja. Según la ley estatal, el gobernador de California deberá convocar estos comicios dentro de los 14 días posteriores a que se haga efectiva la vacante.

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