Trump borra la imagen en la que aparecía como Jesús: “Pensé que era yo como médico”

El presidente Donald Trump eliminó de su cuenta en Truth Social una imagen en la que aparecía representado como Jesucristo tras una fuerte reacción crítica, y aseguró que la publicó porque creyó que lo mostraba como un “médico”.

La imagen, que estuvo visible durante más de 12 horas y parecía generada con inteligencia artificial, mostraba al mandatario en una escena similar a la de Jesús sanando a una persona. La publicación provocó rechazo incluso entre figuras conservadoras y católicas que suelen respaldarlo.

Consultado por la prensa en la Casa Blanca, Trump defendió su decisión inicial. “Sí la publiqué, pensé que era yo como médico. Se supone que es yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y yo sí hago que la gente mejore”, afirmó.

El presidente también arremetió contra los medios por amplificar la polémica, asegurando que “solo los medios de noticias falsas podrían inventar algo así”.

Entre las críticas destacaron voces del ámbito conservador. La comentarista Isabel Brown calificó la publicación como “repugnante e inaceptable”, mientras que el podcaster Michael Knowles consideró que eliminar la imagen era conveniente tanto en lo espiritual como en lo político.

La eliminación se produjo sin una explicación oficial adicional por parte de la Casa Blanca, más allá de las declaraciones del propio Trump.

New media post from Donald J. Trump



(TS: 12 Apr 21:49 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​‌‍​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍ pic.twitter.com/uWUoEG1bSQ — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 13, 2026

Cruce con el papa León XIV

El episodio coincidió con nuevas tensiones entre Trump y el papa León XIV, a quien el mandatario volvió a criticar por su postura frente a la guerra en Irán.

Trump lo calificó el domingo como “débil con el crimen” y “terrible en política exterior”, en respuesta a los llamados del pontífice a frenar la escalada militar y priorizar el diálogo.

Por su parte, León XIV respondió que no teme a la administración estadounidense y aseguró que seguirá “levantando la voz para construir la paz”.

Pese al cruce de declaraciones, Trump descartó ofrecer disculpas al líder de la Iglesia católica, al considerar que sus críticas hacia Washington son equivocadas.

Sigue leyendo:

– León XIV condenó las guerras en curso durante su primer mensaje de Pascua

– Casa Blanca responde al papa León XIV y defiende rezar por tropas en guerra con Irán

– Trump ataca al papa León XIV: dice que es “terrible en política exterior”