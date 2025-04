VIDEO: Pati Chapoy arremete contra Alex Bisogno por la herencia de Daniel Bisogno

La conductora Pati Chapoy no se quedó callada y reaccionó al conflicto por la herencia de Daniel Bisogno, luego de que su hermano Álex publicó un comunicado en su cuenta de Instagram donde expresa que la familia está en una situación complicada por la aparente falta de testamento.

En el mensaje, firmado por Álex y la familia Aguilar Bisogno, se señala que Cristina Riva Palacio, ex esposa de Daniel y mamá de su hija Michaela, cambió las chapas de la casa del conductor, cortó contacto con ellos y comenzó un juicio de intestado.

Ante esto, Chapoy arremetió contra Alex diciendo: “Anoche Alejandro Bisogno emitió un comunicado confirmando entre otras cosas que no sabía dónde estaban las cenizas de su hermano, también dijo que no ha visto su testamento. Déjame decirte Alejandro que la situación no está complicada, está muy clara. Las tres propiedades de Daniel Bisogno pasarán a manos de su hija Micaela, su única heredera. ¿Quién va a administrar ese patrimonio? Pues su mamá, que es a quien le corresponde“, afirmó.

“Yo no sé qué estés pensando tú Alejando en relación a que me entero en que tienes interés en que tú seas quien administre el legado de tu hermano. Estás muy equivocado, porque eso le corresponde única y exclusivamente a su hija y a la mamá de la niña. No entiendo por qué pusiste ese comunicado sabiendo que tú llevaste las cenizas de tu hermano a casa de tu papá, están al lado de las de tu mamá. ¿Por qué empezar a crear descontentos y situaciones que no vienen al caso?”, agregó.

Para finalizar, Pati Chapoy le recomendó a Alex Bisogno no hacer ese tipo de publicaciones y ponerse a trabajar. Además de asegurar que si ella “abre la boca”, el que quedaría mal sería él.

“No metas cizaña, no hagas este tipo de documentos que lo único que haces es que todo mundo crea que hay problemas y no los hay. El problema está en tu cabecita, que si te estás erigiendo como el jefe de la familia, pues lo primero que tienes que hacer es ponerte a trabajar y ayudar a tu papá, que es lo que te corresponde, porque eres tú el hijo. Daniel ya se murió, Daniel fue muy generoso contigo, porque si quieres que yo abra la boca, el que va a quedar mal eres tú. Así es que ya deja en paz a Cristina, deja en paz a la niña, ponte a trabajar y cuida a tu papá”.

