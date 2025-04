Aaron Judge le saca el cuerpo al último piropo de Juan de Soto: “Tiene a Pete Alonso”

La salida de Juan Soto de New York Yankees a New York Mets sigue generando repercusión y comparaciones. Ahora el dominicano y Aaron Judge tuvieron un cruce de declaraciones en la que el estadounidense desechó un piropo del jardinero.

Soto confesó recientemente en una entrevista con New York Post Sport sus sensaciones con la nueva batería de los Mets. El dominicano asomó que extrañaba a Aaron Judge y que estaba acostumbrado a la lista de los Yankees.

“Tenía al mejor bateador del béisbol detrás de mí. Me atacaban más y me lanzaban más en la zona de strike, recibía menos bases por bolas intencionales y cosas así. El año pasado me lanzaban de forma diferente”, dijo.

Respuesta de Aaron Judge a Juan Soto

Aaron Judge y Soto siempre han mantenido una buena relación y en más de una ocasión han intercambiado elogios a pesar del cambio de acera del jardinero. No obstante, esta vez fue diferente.

El ahora capitán de la selección de Estados Unidos para el Clásico Mundial de Béisbol, quiso dejar pasar los piropos de Soto y los proyectó hacia la otra estrella de los Mets, Pete Alonso.

“No voy a darle vueltas a esto. Tiene a uno de los mejores bateadores del béisbol detrás de él: Alonso“, declaró Judge.

“Ha sido divertido verlo batear, está cerca de .400. Está impulsando la pelota por todo el campo, impulsando a los bateadores”, añadió sobre Alonso, quien en 59 turnos al bate tiene un promedio de .356, con cinco jonrones y 20 carreras impulsadas.

Judge defendió a Soto

Aunque se mostró tajante con esa respuesta a Soto, Judge también intercedió por él cuando le preguntaron sobre su lento arranque ofensivo con New York Mets. Según Judge, es cuestión de tiempo para que el dominicano se encienda.

“He visto a Soto durante tantos años, y tener la oportunidad de verlo de cerca, puede ver lo que hice yo el pasado abril como ejemplo de que solo necesita seguir siendo él mismo. Va a estar bien“, explicó.

Hasta la jornada de este martes, Soto acumula un promedio ofensivo de .250 con seis impulsadas, dos cuadrangulares y cuatro dobles.



