Descubre cómo la menopausia puede cambiar tu vida íntima

Disminución del deseo sexual, sequedad vaginal y cambios de humor extremos. Estos son algunos de los síntomas que las mujeres suelen experimentar durante la menopausia.

Para muchas, estos cambios pueden comenzar hasta diez años antes de la menopausia, el período conocido como perimenopausia.

Suzan tiene alrededor de 45 años y vive en Vancouver, Canadá. Está pasando por la perimenopausia y comenta: “El sexo se volvió demasiado doloroso. Todavía tengo deseo sexual, pero el dolor me desanima. No estaba segura de qué estaba pasando y, para ser honesta, me llevó un tiempo contárselo a mi médico”.

Con el aumento de la esperanza de vida, las mujeres pueden llegar a vivir alrededor de un tercio de su vida en la fase de menopausia, que es cuando la menstruación se detiene debido a niveles hormonales más bajos. Esto marca el final de la edad reproductiva de la mujer y puede provocar muchos cambios físicos y psicológicos.

Aziza Sesay, médica general y defensora de la educación para la salud en Reino Unido, afirma que la sequedad vaginal, que puede provocar relaciones sexuales dolorosas, es consecuencia directa de una disminución de los niveles de estrógeno.

“Todavía hay mujeres que creen que las relaciones sexuales dolorosas son normales y que es nuestra responsabilidad, como mujeres en relaciones heterosexuales, soportar este dolor para complacer a nuestros hombres”, dice en alusión a que en muchas culturas aún es tabú que las mujeres hablen de su vida sexual.

Sesay explica que, debido a estas creencias, muchas mujeres no acuden directamente a ella para abordar estos problemas y “siguen sufriendo en silencio”, añade.

Los síntomas que acompañan a la menopausia así como la transición a esta etapa de la vida reproductiva de la mujer son muchos. (Foto: Getty Images)

El estrógeno es la hormona responsable de la libido, junto con la testosterona, que también liberan los ovarios. Una vez que los niveles de estas hormonas comienzan a disminuir, las mujeres experimentan cambios en su deseo sexual.

Rosie tiene 45 años y vive en Alemania. Se sometió a una histerectomía a los 30 años tras ser diagnosticada con cáncer de ovario. El procedimiento la llevó a una menopausia forzada precoz. Ella le cuenta a la BBC que los cambios que experimentó fueron drásticos. “Solía ​​disfrutar mucho del sexo y de repente desapareció; no podía sentir ninguna estimulación física”.

Nazanin Maali, psicóloga y terapeuta sexual en California, afirma que la mayoría de las veces las mujeres que atraviesan la menopausia acuden a ella por falta de deseo y dolor durante las relaciones sexuales.

Más infecciones urinarias

“En muchos casos se sienten estancadas. Pero también hay muchas mujeres que sí desean tener relaciones sexuales, pero simplemente ya no les interesa la penetración”, explica.

Pero no son solo la sequedad vaginal o la baja libido lo que hace que el sexo sea menos deseable para las mujeres en esta etapa de sus vidas. Para Yas, de 49 años y residente de Reino Unido, las infecciones recurrentes del tracto urinario fueron la razón por la que perdió el interés en el sexo.

“He perdido todo interés en el sexo porque cada vez que lo tengo, sufro infecciones terriblemente dolorosas”. Comenta que durante mucho tiempo los médicos no diagnosticaron este problema como algo relacionado con la menopausia.

El estrógeno tiene muchas funciones: ayuda a regular los ciclos menstruales, contribuye a la fortaleza de los huesos e influye en la temperatura de nuestra piel. (Foto: Getty Images)

Sesay explica que las infecciones urinarias también son un efecto secundario de los niveles bajos de estrógeno. “La gente piensa en el estrógeno y piensa en la menstruación o en su aspecto reproductivo, pero el estrógeno es una hormona increíble que actúa en todo el cuerpo, desde los folículos pilosos hasta la piel”.

“El estrógeno es responsable de lubricar la vagina y la uretra, y una disminución de los niveles de estrógeno hace que el tejido que rodea la uretra se vuelva delgado y seco, y más propenso a las infecciones”, explica la doctora.

En muchas culturas, la sexualidad femenina se define como puramente reproductiva y, por lo tanto, existe la idea errónea de que la vida sexual femenina termina después de la menopausia.

Maali añade que valorar a las mujeres por su juventud puede dificultar esta etapa de sus vidas y que “a algunas les produce un sentimiento de dolor”.

Pero también dice que tiene clientas que “empiezan a tener el mejor sexo de su vida después de la menopausia”.

La terapia de reemplazo hormonal viene en muchas formas y tamaños, desde píldoras y parches hasta geles y anillos. (Foto: Getty Images)

“Todos estos desafíos de la menopausia tienen solución y existen muchas intervenciones médicas y no médicas que pueden ayudar a las mujeres a seguir teniendo una vida sexual activa y a descubrir más placer”, señala Maali.

Haldita, de 65 años, vive en Londres y su vida sexual comenzó a prosperar con la menopausia, coincidiendo con su divorcio.

“Me separé a los 43 y mis síntomas de perimenopausia comenzaron a los 45-46. ¡Fue como si me hubiera alegrado! ¡Por fin soy libre! De hecho, empecé a tener una vida sexual muy sana y emocionante”.

Para reavivar la llama de la pasión, el principal consejo de la Dra. Maali es “reevaluar tu guion sexual”. Dice que todos tenemos una imagen de cómo debería ser el sexo y de qué es un buen sexo, pero a medida que nuestros cuerpos cambian, necesitamos actualizar y cambiar este guion mental. “En esta etapa de la vida, pregúntate: ¿qué es un buen sexo para ti?”.

También hace hincapié en los juegos previos y en explorar el placer sin penetración. Los cambios en el tejido vaginal pueden indicar una menor sensibilidad, por lo que introducir juguetes sexuales como vibradores puede ayudar.

Y si los síntomas de la menopausia están afectando tu vida sexual, Sesay aconseja: “Busca ayuda y, si es necesario, cambia de médico, no te rindas y no te avergüences”.

¿Qué tratamientos hay disponibles?

Según Sesay, “la terapia hormonal sustitutiva (THS) es la primera opción terapéutica. Se presenta en diferentes presentaciones: parche, gel o píldora. Algunas personas no pueden usar hormonas que circulan por el torrente sanguíneo, como las píldoras, pero siempre existen las tópicas que se pueden aplicar directamente en la vagina”.

Neda, que vive en Nueva Zelanda, no podía tomar pastillas de THS debido a su cáncer. “Pero me recetaron una crema tópica cuando insistí en que quería la THS para mejorar mi vida sexual. El diagnóstico de un tipo de cáncer agresivo implicó que los médicos no priorizaran mi vida sexual”, afirma.

Aziza explica que también existen tratamientos de venta libre, como lubricantes y humectantes vaginales, pero insta a las personas a verificar los ingredientes para detectar cualquier sensibilidad.

Para quienes experimentan debilitamiento de los músculos del suelo pélvico, existe la posibilidad de fisioterapia del suelo pélvico. Pero lo que sugiere a todas las personas, ya sea menopáusicas o no, es “cambiar su estilo de vida. Hacer ejercicio, comer frutas y verduras, reducir o eliminar por completo el consumo de alcohol. No fumar. Mantener el peso”.

Una de las cosas que la doctora Sesay defiende firmemente es el autocuidado: “El autocuidado no es egoísta. Intenta eliminar el estrés de tu entorno. Las mujeres a menudo intentamos asumir demasiadas responsabilidades, como si fuéramos supermujeres. Pide ayuda y, si no te gusta pedirla, al menos acéptala cuando te la ofrezcan”.

