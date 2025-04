Dalma Maradona ofreció duro testimonio sobre lugar donde falleció su padre: “Había olor a pis”

Dalma Maradona, hija mayor del ídolo argentino Diego Armando Maradona, brindó este martes un duro testimonio en el juicio que investiga la muerte del exfutbolista, apuntando directamente contra el equipo médico que lo atendía y revelando las lamentables condiciones de la vivienda donde falleció.

Durante su declaración reseñada por EFE, Dalma describió el lugar como insalubre e impropio para una internación domiciliaria. “El lugar era un asco, había olor a pis, la cama que tenía era un asco, había un inodoro portátil”, detalló ante el tribunal. También mencionó que la habitación tenía un panel improvisado en las ventanas para bloquear la luz y una puerta corrediza. “Era horrible”, resumió.

La hija del exjugador también señaló que no había un baño cercano ni condiciones mínimas de higiene: “La cocina era un asco. No me consta que hubiera una persona que se encargara de la limpieza”. Su declaración coincide con lo dicho anteriormente por Jana Maradona y por el abogado Víctor Stinfale, quien también cuestionó la atención médica.

“Pensé que él iba a hacer lo mejor para mi papá”

Dalma, de 38 años, aseguró que Leopoldo Luque, el médico de cabecera de Maradona, les prometió una internación con “aparatología médica, todos los médicos y una ambulancia en la puerta”. Sin embargo, dijo que eso “nunca sucedió” y que confiaron en Luque por su rol principal: “Pensé que él iba a hacer lo mejor para mi papá”.

También relató cómo fue la última vez que lo vio, el día de su fallecimiento, el 25 de noviembre de 2020: “Estaba tapado con una sábana, la cara muy hinchada, las manos muy hinchadas, la panza, el cuerpo”.

En este juicio están imputados siete profesionales de la salud por el presunto delito de homicidio simple con dolo eventual, que podría significar penas de hasta 25 años de prisión. Además de Luque, también están acusados la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la doctora Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón. Gisela Madrid, otra enfermera implicada, será juzgada por jurado.

