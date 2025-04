Selena Gomez será nombrada ‘Mujer del Año’ en los Billboard Mujeres Latinas en la Música

La actriz, cantante y empresaria Selena Gomez recibirá el reconocimiento como Mujer del Año en los Billboard Mujeres Latinas en la Música 2025. La información fue confirmada por Billboard y la cadena Telemundo, la cual cuenta con los derechos de transmisión del evento.

De acuerdo con Billboard, este reconocimiento “se concede a una artista femenina que haya demostrado un éxito excepcional, liderazgo e influencia cultural en la industria musical y fuera de ella”. Este premio fue entregado en el pasado a las colombianas Karol G y Shakira.

Selena Gomez se ha convertido en una de las figuras más importantes de la industria audiovisual. Recientemente estuvo en el elenco de ‘Emilia Pérez’, la multinominada cinta francesa. La actriz se ha destacado no solo por su trabajo frente a las cámaras sino también por su rol como productora de proyectos como ‘Only Murders in the Building’, la exitosa serie de HBO.

Billboard la reconoce por su trayectoria musical, que inició como estrella infantil de Disney y luego se abrió paso en la industria. En un comunicado, Billboard asegura que Gomez “ha sabido abrazar sus raíces latinas”.

“Con una carrera que ha trascendido géneros, idiomas y formatos, Selena Gomez ha dejado una huella imborrable en la música pop y ha sabido abrazar sus raíces latinas a través de proyectos que celebran su herencia y conectan con nuevas audiencias”, indicó el comunicado de Billboard al hacer el anuncio.

A pesar de que sus inicios en la industria fue en Disney, protagonizando la serie ‘Los Hechiceros de Waverly Place’, Selena Gomez se abrió paso en el mercado latinoamericano con canciones y álbumes en español.

Selena Gomez debutó en el mercado latino en 2018 con ‘Taki Taki’, una colaboración con DJ Snake, Ozuna y Cardi B que debutó en el número uno del listado Hot Latin Songs de Billboard, posición que mantuvo por 13 semanas. En 2021 lanzó ‘Baila Conmigo’ junto a Rauw Alejandro.

La artista lanzó su EP Revelación en 2021 hecho totalmente en español. Este álbum le valió una nominación al Grammy al mejor álbum pop latino. Este álbum también debutó en el número uno del listado Top Latin Albums, algo que no ocurría con una artista femenina desde ‘El Dorado’ de Shakira.

Recientemente, Selena Gomez estrenó el álbum colaborativo ‘I Said I Love You First’, realizado junto al productor Benny Blanco, quien es su prometido. En este álbum se incluye el tema ‘Ojos Tristes’ con The Marías —una reinvención del clásico ‘El Muchacho de los Ojos Tristes’ de Jeanette.

El evento de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2025 y se llevará a cabo en Miami, se transmitirá el 24 de abril exclusivamente por Telemundo.

