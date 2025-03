Selena Gomez se sinceró sobre los comentarios sobre su apariencia: “Me ha vuelto un poco amargada”

La cantante y actriz Selena Gómez habló sobre cómo enfrenta el constante escrutinio público sobre su vida personal y sobre todo su apariencia física. En una entrevista en el podcast On Purpose with Jay Shetty, el 24 de marzo, Gomez se refirió a los comentarios negativos que recibe en redes y cómo están dirigidos específicamente hacia las mujeres del espectáculo y no hacia los hombres.

“Caigo en la tentación de leer comentarios. No aporta nada a tu vida. Es muy difícil por las decisiones que tomas, la gente con la que sales. Es como si a nadie le importaran esas cosas con los hombres. Creo que simplemente (las mujeres) tenemos mucha carga. Yo también tengo mucha”, señaló Gomez en la entrevista acompañada de su prometido, el productor Benny Blanco.

Uno de los temas que más suelen comentar los usuarios en redes sociales es sobre el peso de la también empresaria, quien ha explicado que padece varios problemas de salud que genera aumento de peso.

Selena Gómez confesó que a raíz de estos comentarios se ha visto afectada emocionalmente e incluso dijo que se ha vuelto “un poco amargada”.

“Mi peso es un gran tema para la gente. Todos tienen algo que decir y eso realmente me entristece. No es que me haga sentir víctima, pero sí me ha vuelto un poco amargada, y me siento culpable por admitirlo. Pero es la verdad”, declaró.

Selena Gomez dijo que la mujeres son víctimas de un escrutinio mayor con respecto a su apariencia y por eso confesó cómo se siente cada vez que debe asistir a un evento. “No es novedad para nadie que las mujeres tienen sentimientos mucho más intensos, desde su apariencia hasta lo que visten, hasta todo. Cuando me preparo para un evento, el 90 % del tiempo estoy pensando: ‘Solo espero poder tomarme la foto y sentarme’”, reveló.

Asimismo la artista señaló que desde joven ha sido criticada por diferentes razones. “Es que no soy lo suficientemente blanca. No soy lo suficientemente mexicana. Hay tantas cosas diferentes que me aparecen en la cara que simplemente no puedo evitar ver”, dijo.

La dueña de Rare Beauty aseguró que su manera de lidiar con la toxicidad de las redes sociales es alejarse por completo de las mismas.

Actualmente Selena Gómez está disfrutando del éxito de ‘I Said I Love You First’, su nuevo álbum con su prometido Benny Blanco. Esta producción celebra la historia de amor de ambos.

“Es el resultado directo de la comodidad que ambos sienten al trabajar juntos creativamente, permitiéndoles producir arte que refleje de manera auténtica sus experiencias”.

Sigue leyendo:

Selena Gómez confiesa que tras polémicas “la magia de ‘Emilia Pérez’ desapareció”

Alicia Machado dice que ha recibido amenazas por criticar a Selena Gomez

Selena Gomez responde a político republicano que sugirió que la deportaran