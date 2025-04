Carlo Ancelotti podría dejar al Real Madrid tras la final de Copa del Rey

El entrenador Carlo Ancelotti podría tener los días contados en el Real Madrid, especialmente tras la dura caída en los cuartos de final de la Champions League ante el Arsenal. Según adelantó Sky Sports, el técnico italiano estaría considerando abandonar el banquillo merengue luego de la final de la Copa del Rey, prevista para el próximo 26 de abril frente al FC Barcelona.

En ese sentido, el medio británico ubica a Carletto como el nuevo entrenador de la selección brasileña de fútbol: “Brasil quiere nombrar al ex entrenador del Everton como su nuevo entrenador en jefe y podría ser instalado en el cargo antes del final de la campaña nacional española”, apuntó Sky Sports.

De concretarse esta decisión, el Madrid se quedaría sin entrenador a solo semanas del cierre de la temporada de LaLiga y con el Mundial de Clubes en el horizonte, torneo que se extenderá hasta mediados de julio.

Ante este escenario, ya comienzan a sonar nombres para sucederlo. Entre los posibles reemplazos destacan dos perfiles de peso: Jürgen Klopp, recientemente desligado del Liverpool, y Xabi Alonso, actual técnico del Bayer Leverkusen, cuyo nombre ha cobrado fuerza en los últimos meses por su destacado trabajo en Alemania y su pasado como jugador blanco.

“No sé si fue mi último partido de Champions League”

Por su parte, el propio Ancelotti dejó en entredicho su salida del Real Madrid con las declaraciones que ofreció a la prensa tras la caída en el Santiago Bernabéu. El estratega aseguró que el día que finalice su etapa en el club blanco podrá “estar agradecido”.

“No puedo hablar de esto ahora. No sé si es mi ultimo partido en la Champions League; puede pasar si el club decide cambiar. Puede ser este año o el próximo cuando acabe mi contrato”, aseguró el italiano en rueda de prensa recogida por EFE.

“No hay ningún tipo de problema, el día que acabe aquí solo puedo agradecer al club. Puede ser mañana o en años; lo único que voy a hacer es darle las gracias al club. Si el contrato se acaba o no a mí me da exactamente igual”, añadió el DT.

“Que alguien considere que soy el único culpable no me cambia lo que pienso. En los próximos días prepararé el próximo partido para seguir en la pelea por LaLiga y la final de la Copa del Rey. Me da exactamente igual el resto”, manifestó.

