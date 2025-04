Lanzan evento de trituración de documentos para luchar contra el robo de identidad en NY

La concejal Julie Menin, el fiscal de distrito de Manhattan Alvin L. Bragg y Beth Finkel, directora estatal de AARP New York ayudan con la trituración de documentos, en el lanzamiento de The Big Shred NY! en The Center @ Lenox Hill Neighborhood House, este miércoles 16 de abril. Crédito: AARP New York | Cortesía