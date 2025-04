¿Se retira Aaron Rodgers? El ex quarterback de los Jets habla sobre su futuro y su vida personal

Aaron Rodgers, cuatro veces MVP de la NFL y campeón del Super Bowl XLV, afirmó este jueves que el dinero no es un factor determinante para decidir si continúa su carrera en 2025 o se retira a los 41 años.

“Le dije a cada uno de los equipos que no se trata del dinero. Dije que jugaría por $10 millones de dólares o lo que sea. Estoy abierto a todo y no me apego a nada”, declaró el mariscal de campo en el programa The Pat McAfee Show. “La jubilación aún podría ser una posibilidad, pero ahora mismo mi enfoque ha sido y seguirá siendo mi vida personal”, agregó.

Rodgers, quien fue adquirido por los New York Jets en 2023 con la esperanza de convertir al equipo en contendiente al Super Bowl, solo jugó cuatro jugadas esa temporada antes de sufrir una rotura del tendón de Aquiles en la semana 1, lesión que le costó todo el año.

“Comprometerse con un equipo es algo muy importante”

Rodgers insistió en que se encuentra en una etapa distinta de su vida y que cualquier decisión tomará en cuenta sus compromisos fuera del campo. “Tengo 41 años, una relación seria, compromisos personales. Comprometerse con un equipo es algo muy importante”, reiteró.

A pesar del golpe que supuso la lesión en 2023, el nacido en Chico, California, alcanzó un hito importante en 2024 al convertirse en el quinto mariscal de campo en la historia de la NFL en superar las 500 anotaciones por pase. Suma 503, detrás de leyendas como Tom Brady (649), Drew Brees (571), Peyton Manning (539) y Brett Favre (508).

Desde que fue seleccionado en el Draft de 2005 por los Green Bay Packers, Rodgers ha completado 5,369 pases para 62,952 yardas, con 503 touchdowns y 116 intercepciones. También ha corrido para 3,573 yardas y ha anotado 35 veces por tierra.

