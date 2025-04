¿A quién apoya el público en la pelea entre Rey Grupero y Caramelo? 

El cuarto Agua se ha fracturado con una intensa pelea entre Rey Grupero y Caramelo, una situación que también ha afectado a Niurka Marcos y a Manelyk González en La Casa de los Famosos All-Stars.

En las redes sociales muchos han lamentado esta discusión, pues representan el grupo más fuerte del reality show, ya que solo han perdido a una de sus integrantes: Alejandra Tijerina.

En el canal de WhatsApp del programa de telerrealidad han consultado a los usuarios a quien apoyan en este conflicto y la mayoría considera que Caramelo es quien ha actuado bien, pues al menos 9.000 personas han votado a su favor, mientras que 7.000 apoyan a Rey Grupero.

Lo cierto de esto es que la fractura del cuarto Agua ha sido bastante comentada por la gente, ya que esperan verlos llegar juntos a la final, pero para ello es necesario que ocurra una reconciliación.

Este 20 de abril, Niurka Marcos intentó tender puentes con Caramelo, pues en el posicionamiento le dijo que lamentaba la discusión que tienen.

“Ahorita en tu posicionamiento con Luca escuché que te gustaría arreglarlo con tu cuarto, ¿verdad? Te seguimos esperando. Estos días te hemos estado esperando en tu cuarto si quieres que arreglemos las cosas, uno y lo otro: yo sé que no soy tu mamá y a Rey también, de hecho se los digo cuando intento darles un consejo, pero hay algo que no me puedes arrebatar, el haberte tratado como un hijo y eso sí lo recibiste”, le dijo.

Además, le afirmó: “¿Sabes algo? No nos acercamos a ti porque no sabemos cómo, no nos das una señal de acercarnos de alguna manera, hubiera querido decir esto con coraje, enojada, pero no puedo porque nos hemos defendido en tantas situaciones, hemos sobrevivido tres meses, cómo si sobrevivimos de tanta cosa fuerte, mucho más fuerte, ¿cómo no podemos sobrevivir a algo más fuerte como la duda en los sentimientos?”.

