Agua con limón: riesgos reales y mitos populares

El consumo de agua es vital para mantenernos hidratados y cuando se combinan con frutas y hierbas se asume que aumenta el aporte para la salud. Una de las combinaciones más populares es el agua con limón, a la que se le atribuyen propiedades de mantenernos hidratados, alcalinizar el pH y mucho más si embargo hay algunos mitos y riesgos que hay que tener en cuenta.

Una buena hidratación garantiza el buen funcionamiento de nuestro cuerpo que está compuesto en más de su 70% por agua, esto permitirá una buena circulación de la sangre, mantener en su punto de los jugos gástricos, y muchos beneficios más.

Hay una tendencia de beber agua con limón en ayunas para romper el ayuno, reactivar el sistema digestivo y circulatorio. Al agregarle limón al agua, aporta vitamina C, antioxidantes y bio compuestos.

Lo primero que hay que tomar en consideración, de acuerdo a los especialistas, es que ningún alimento por sí solo va a contribuir a mejorar o afectar la salud.

Recordemos que la salud tiene como pilares fundamentales: la alimentación, la hidratación, actividad física y hábitos de vida saludable. Aunque parezca obvio, el conjunto de estos elementos va a garantizar mantener la salud y el bienestar.

Por esta razón, afirman que el agua con limón puede ser una alternativa saludable a las bebidas azucaradas y refrescos.

Para algunos especialistas Dicho esto, Tomando esto en consideración es importante aclarar algunos usos de limón sobre los cuales se han generado algunos mitos.

¿Es seguro beber agua con limón?

Como preparar el agua con limón: la mayoría de las personas modifican la receta, la forma básica de prepararlo es un limón entero o medio limón mezclado con un vaso de agua, sin embargo, todo depende de los gustos, por lo que personas pueden modificar las cantidades y agregar otros ingredientes.

Agua de limón caliente o fría: al agua con limón tibia se le atribuyen propiedades digestivas, y fría para quemar calorías, sin embargo, poca investigación que respalde ambas teorías, así que más allá de los beneficios es una cuestión de gustos.

Daño dental: el consumo regular de alimentos ácidos como el limón, puede dañar el esmalte dental, debilitándolo y haciéndolo propenso a las caries. Para evitar los daños se recomienda un correcto cepillado o usar pajilla para evitar el contacto con el esmalte.

¿Qué dice la ciencia de beber agua de limón?

El agua con limón es un hidratante natural, y una alternativa saludable a las bebidas azucarados. Crédito: Shutterstock

Algunas investigaciones echan por tierra algunas creencias populares sobre el consumo de agua con limón.

Efecto adelgazante: aunque el limón es rico en una fibra llamada pectina, que puede generar sensación de saciedad y reducir el apetito, al diluirlo con agua, los niveles de fibras son bastante bajos, por lo que no está científicamente comprobado que ayude a bajar de peso.

Alcaliniza el cuerpo: otro de los grandes mitos es afirmar que el limón tiene la capacidad alcalinizar el ph del cuerpo, sobre este punto, es importante que los que come o bebe no afecta la acidez de la sangre o las células del cuerpo, indica Medical News Today.

Propiedades anticancerígenas: este efecto está estrechamente relacionado con el anterior, ya que una de las razones por las que se le atribuyen propiedades anticancerígenas es el efecto alcalino, sin embargo, aunque la dieta puede influir en el equilibrio ácido-base del cuerpo, el pH sanguíneo está estrictamente regulado por el organismo.

En tal sentido, el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer (American Institute for Cancer Research) explica que los alimentos que come una persona no afectan la acidez de la sangre ni de las células del cuerpo.

Ayuda a desintoxicar el cuerpo: el agua ayuda a eliminar las toxinas del organismo, pero no hay evidencia de que el limón mejore esas capacidades. El agua ayuda a eliminar los desechos del cuerpo a través de la orina y deposiciones saludables. Sin embargo, no hay evidencia que sugiera que el agua con limón sea mejor que el agua corriente para esto.

Sobre las propiedades extras como diurético eficaz, los especialistas afirman cualquier alimento rico en potasio, entre ellos los limones, podría aumentar la producción de orina.

Sigue leyendo:

–Usos que no conocías de la cáscara de limón

–Un truco sencillo con la freidora para limones con más sabor

–Infusión de cáscara de limón: ayuda a limpiar el hígado graso