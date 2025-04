Elizabeth Hurley y Billy Ray Cyrus estrenarían romance con foto juntos

Quién diría que uno de los posibles romances más inesperados del año vendría envuelto en orejitas de conejo y una camisa de franela. Así es, el cantante de country Billy Ray Cyrus y la actriz Elizabeth Hurley sorprendieron a todos al compartir en sus redes sociales una foto juntos donde más allá del look casual y festivo, lo que se robó la atención fue la química, los besos y las sonrisas que comparten.

Aunque no soltaron muchos detalles sobre cómo habría empezado su historia o desde cuándo estarían juntos, la imagen dice más que mil palabras.

En ella, Billy Ray luce una diadema con orejas de conejo, mientras Elizabeth lleva un sombrero campestre, jeans y una camisa de franela color azul, para celebrar la Pascua y de paso, dejar abierta la posibilidad de su romance.

Como era de esperarse, la foto de inmediato causó furor en redes sociales. Entre los cientos de comentarios que empezaron a llover, uno destacó especialmente, el de Damien Hurley, hijo de Elizabeth, quien aplaudió la supuesta relación de su madre con el músico estadounidense.

Ahora bien, para quienes han estado un poco desconectados del drama de Hollywood, Billy Ray Cyrus no viene de una etapa precisamente tranquila. Hace apenas unos meses se divorció de Firerose, en medio de una polémica que incluyó acusaciones de “conducta marital inapropiada“. Aunque los detalles no se hicieron públicos, claramente el ambiente no era el mejor para la expareja.

Antes de eso, el cantante tuvo una larga historia con Tish Cyrus, con quien compartió cinco hijos, incluyendo a la cantante y actriz Miley Cyrus.

Elizabeth, por su parte, también tiene su historial amoroso. Estuvo casada con el empresario Arun Nayar de 2007 a 2020, además de sus relaciones mediáticas, como la que tuvo con el actor Hugh Grant y con Steve Bing, el fallecido empresario y padre de su hijo Damien.

Sin duda alguna, esta postal tomó por sorpresa a propios y extraños, pues casi nadie hubiera imaginado que el intérprete de “Achy Breaky Heart” y la actriz de “Austin Powers” terminarían celebrando juntos la Pascua y con un posible nuevo romance en puerta.

Sigue leyendo: