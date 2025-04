La gobernadora de Arizona veta ley que exige a funcionarios colaborar con iniciativas de inmigración

La gobernadora Katie Hobbs vetó un proyecto de ley que está respaldado por los republicanos, y el cual busca apoyar las políticas migratorias del gobierno de Trump. La iniciativa exigiría a los funcionarios locales y estatales de Arizona, cooperar con los esfuerzos federales sobre el uso de bases de datos, entre otros puntos.

Este proyecto de ley, pide a los legisladores del estado que no prohíban o restrinjan que el gobierno federal pueda hacer uso de la base de datos federales, además solicita la cooperación en materia de detenciones migratorias para retener a personas que ya están bajo custodia estatal hasta que las autoridades de migración puedan recogerlas.

“No debemos obligar a funcionarios a seguir órdenes de Washington”

“Seguiré trabajando con el gobierno federal en la verdadera seguridad fronteriza, pero no debemos obligar a los funcionarios estatales y locales a seguir las órdenes de Washington”, dijo la gobernadora Hobbs en su carta de veto, informó The Associated Press (AP).

Los republicanos que apoyan el proyecto aseguran que la medida es necesaria para garantizar que las autoridades federales “puedan tomar la custodia de los inmigrantes de forma más segura y sencilla, en lugar de tener que rastrearlos, cuando ya han sido liberados de las prisiones estatales o de las cárceles del condado”.

Por su lado, “los opositores dicen que el estado debería dejar la aplicación de las leyes de inmigración en manos del gobierno federal” y que la cooperación requerida en el proyecto de ley sería costosa para los gobiernos locales.

“Arizona sea un socio y no un obstáculo”

El presidente del Senado, Warren Petersen, republicano de Gilbert, dijo que su propuesta tiene como objetivo garantizar que Arizona sea un “socio y no un obstáculo” en lo que respecta a los esfuerzos de inmigración del presidente Donald Trump, destacó AP.

Según el proyecto de ley, las prisiones estatales y las cárceles de condado estarían obligadas a firmar acuerdos con Washington para alojar temporalmente a personas con órdenes de detención.

Las agencias locales estarían obligadas a cumplir con las órdenes de detención e informar a los jueces encargados de determinar la fianza cuando una persona tenga una orden de detención migratoria.

Otro proyecto vetado

El proyecto de ley también exigiría al fiscal general de Arizona investigar las presuntas violaciones de las normas de cooperación y permitiría que interpusiera una demanda para que una agencia cumpla con las normas.

Hace más de un año, Hobbs vetó un proyecto de ley que señalaba como delito estatal la entrada de extranjeros al estado a través de México por cualquier punto que no fuera un puerto de entrada.

Los legisladores votaron a favor de incluir una medida similar en la boleta electoral de noviembre de 2024, que posteriormente obtuvo la aprobación de los votantes.

Con información de The Associated Press

Sigue leyendo: