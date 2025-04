Maripily Rivera coqueteó con Uriel del Toro en gala de La Casa de los Famosos All-Stars

La gala de este domingo de La Casa de los Famosos All-Stars fue un momento de diversión entre Maripily Rivera y Uriel del Toro, pues hubo un coqueteo en tono de broma del que han hablado muchos seguidores del programa.

En la cuenta en Instagram de la ganadora de la primera temporada de este reality show se vio el material en el que la boricua se mostró atraída por el galán mexicano.

“¿Estás confundido? ¿Quieres que te saque de la confusión? Yo te apoyo, mi amor, vente, vente. Aquí tienes dos almohadas para que te apoyes”, le dijo al exhabitante del programa.

Uriel, por su parte, se vio algo nervioso por la cercanía de la famosa y le dijo que le caía muy bien. Además, confesó que dentro de la casa escuchó buenos comentarios acerca de ella.

“Mi querido Adame me habló muy bien de ti y pues nada, de la isla querida, Puerto Rico”, confesó el artista.

Maripily Rivera aprovechó la oportunidad y le extendió la invitación a Uriel para que vaya a su país. “Tienes que ir a Puerto Rico, de verdad que si Puerto Rico te ve, te va a amar y te va a querer como hemos querido a Alfredo Adame porque de verdad que ha jugado muy bien. Me has cuidado al viejito y te has enfrentado a uno de los que tenemos que enfrentar (Lupillo) y poner en su sitio”, le dijo.

La boricua también le dijo: “Necesitamos a un modelo así como tú, que enfrente, que sea macho de verdad”.

Uriel, poco después de escucharla le preguntó: “¿Estás hablando del juego? ¿De La Casa de los Famosos?” y ella le respondió: “Claro y lo otro de lo que tú quieras”.

La química entre el mexicano y la empresaria fue bastante grande y por ende algunos dijeron: “Llévate a Uriel y a Caramelo con Adame a tu obra”, “Se ven muy bien juntos, la verdad”, “Siento súper fuerte la química”, “Mamipily, aprovecha”.

