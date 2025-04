Rosie O’Donnell habla sobre su decisión de mudarse a Irlanda

El mes pasado se informó que Rosie O’Donnell había decidido mudarse tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales. Ahora, la comediante ha explicado que la decisión de mudarse fue algo que habló en terapia con su psicoanalista.

O’Donnell dio recientemente una entrevista a ‘The New York Times’ en la que confiesa que comenzó sus planes de mudanza desde antes de que se realizaran las elecciones, pues era consciente de lo muy probable que era el triunfo de Trump y las acciones que llevaría a cabo durante su segundo mandato.

Explica a ‘The New York Times’: “Nunca pensé que volvería a ganar. Pero pensé: ‘Si gana, me voy’, y mi terapeuta me dijo: ‘Bueno, hagamos un plan real’”.

Se sabe que la comediante y presentadora de televisión llegó a Dublín, Irlanda, junto a su hijo menor después del 10 de enero, cuando Trump tomó la presidencia de Estados Unidos.

Actualmente está viviendo en una propiedad alquilada a través de Airbnb, aunque no ha dado detalles del lugar. Hay que recordar que hace poco se informó que había logrado vender su penthouse en Nueva York tras meses intentando deshacerse del lugar. En la entrevista no habla sobre eso.

‘The New York Times’ explica que hacer pública la mudanza y dar detalles sobre el tema en medios de comunicación es algo que le da miedo, pues actualmente está esperando respuesta sobre su solicitud de ciudadanía irlandesa.

De la propiedad se ha visto poco, aunque hace dos semanas compartió una foto del patio trasero de la casa con espacio suficiente para tomar sol.

Mientras todo va encajando y se va adaptando a la nueva vida, O’Donnell está promocionando el documental ‘Unleashing Hope: The Power of Service Dogs for Children With Autism’, en el cual habla sobre su vida luego de que su hijo fuera diagnosticado con autismo y sobre el descubrimiento de perros de servicio que son justamente entrenados para acompañar a niños y jóvenes autistas.

‘Unleashing Hope: The Power of Service Dogs for Children With Autism’ estrenará este martes 22 de abril a través de la plataforma Hulu.

