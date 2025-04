Suspendido el fútbol en Italia por muerte del Papa Francisco

La Serie A, primera división del fútbol italiano, decidió suspender los cuatro partidos programados para este lunes 21 de abril tras conocerse la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, ocurrido en horas de la mañana a los 88 años. La jornada fue reprogramada para este miércoles 23.

“Tras el fallecimiento del Santo Padre, la Liga Serie A comunica que los partidos de hoy quedan aplazados”, anunció la organización en un comunicado oficial.

Los encuentros aplazados son: Torino vs. Udinese, Cagliari vs. Fiorentina, Genoa vs. Lazio y Parma vs. Juventus.

Todos se jugarán en simultáneo el miércoles, debido a que ese mismo día está previsto el Derby della Madonnina entre Inter Milan y AC Milan, correspondiente al partido de vuelta de las semifinales de la Coppa Italia, tras el empate 1-1 en la ida.

Dado que ese clásico ya tiene reservado el horario televisivo principal, los otros cuatro partidos de Serie A deberán disputarse en paralelo.

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) también anunció la suspensión de todas las competiciones oficiales del día, desde la Serie A hasta los torneos amateur, como muestra de respeto ante el fallecimiento del pontífice.

A esta medida se sumó el Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), que instó a cancelar toda actividad deportiva en cualquier disciplina durante la jornada.

