Editorial: Adiós al Papa Francisco

Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, que falleció el lunes 21 de abril a los 88 años en El Vaticano, pasará a la historia como quien trabajó incansablemente para abrir la Iglesia Católica ante un segmento cada vez mayor de fieles, intentando detener el éxodo de católicos y rejuveneciendo una institución característica por su apego a las tradiciones y lo inamovible de sus doctrinas.

Lo hizo sin tener que efectuar los cambios drásticos que otros dentro y fuera de la Iglesia demandaban. No habilitó la posibilidad de que mujeres ingresen al sacerdocio. No cambió el rechazo a los matrimonios entre personas del mismo sexo. Pero abrazó a una y otros.

Y lo hizo con una sonrisa.

Ha muerto el primer papa latinoamericano, y quien representó tanto a su pueblo argentino – con las numerosas tomas de él tomando mate y enarbolando la casaca de su equipo de fútbol preferido, San Lorenzo de Almagro – como al latinoamericano en general.

También perdura la controversia que suscitó cuando se le acusó de no haberse opuesto suficientemente a la última dictadura militar argentina, especialmente en el contexto de la desaparición de miembros del clero en manos de los represores. Una controversia que no tiene respuestas definitivas y no puede tenerlas por lo delicado de su posición en aquellos años.

Pero más allá de su pasado y los cambios que ejerció y que inició dentro de la Iglesia Católica, una institución donde los cambios son lentos y llevan décadas sino siglos, Francisco parecería haber sido el único líder mundial con la fortaleza y el prestigio suficiente como para enfrentar la corriente de autoritarismo que está barriendo el planeta, especialmente en su confrontación con Donald Trump y otros en el tema de la inmigración irregular.

Con constancia y paciencia, el Papa Francisco puso en el centro de su pontificado a los inmigrantes y se opuso a la hostilidad antiinmigrante personificada en Trump desde que este lanzara sus ataques contra estos como parte de su primera campaña presidencial en 2016. Y hasta que en febrero de este año dirigió una carta abierta a los obispos de Estados Unidos donde cimentó los preceptos de misericordia y solidaridad en defensa de los inmigrantes diciendo: “Exhorto a todos los fieles de la Iglesia católica, y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a no ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos migrantes y refugiados”. Porque “deportar migrantes”, escribió el Papa, “hiere la dignidad humana”.

Las reacciones de dolor desbordan los límites del catolicismo y engloban a otras religiones y otros credos. Los gobernantes de la tierra expresaron sus sentimientos de congoja y esperanza. En países como Brasil y la Argentina se decretó un duelo de una semana, e incluso en la Casa Blanca las banderas se izaron a media asta en señal de duelo.

Se ha ido un defensor de los inmigrantes. En 15 a 20 días, los cardenales elegirán un sucesor, que podría revertir sus esfuerzos y propiciar una postura nuevamente conservadora, o bien sustentar su ejemplo y seguir apoyando a los que nada tienen, menos la esperanza.