Raúl de Molina contó su frustración luego que la aseguradora le negara una cirugía

Raúl de Molina, en el programa “El Gordo y la Flaca”, constantemente menciona que desea mantener un estilo de vida saludable y, por esa razón, decidió buscar la manera de poder bajar algunas libras. A través del programa de entretenimiento, ha mostrado algunas fotos de la transformación a la que ha decidido someterse.

El presentador de televisión decidió buscar algunas alternativas con ayuda de medicinas y, en este caso, estamos hablando de Ozempic. Sin embargo, tuvo una amarga experiencia con una aseguradora, ya que no le permitieron hacerse una operación, lo que terminó generando un gran disgusto para Raúl después de haber avanzado tanto

De Molina detalló que ya todo el proceso había sido planificado y, luego de un procedimiento, fue admitido: “A mí me habían aprobado una cirugía. Cuando yo me iba a quitar esto porque, las barrigas, después de perder peso, me cuelga mucho la piel“, contó en el programa de Univision.

El conductor del programa de entretenimiento detalló que para él suele ser un poco molesto el tener parte de su piel colgando, esto generado a raíz de todos los kilos que ha logrado bajar. Por ello, es obligatorio operarlo para que un cirujano le retire esa parte. Sin embargo, la aseguradora médica dio un giro y no se lo permitió, ya que lo veían como algo estético y no como un procedimiento que lo beneficiara en la salud.

“Me iban a operar, me la habían aprobado, después no más, no la pudieron hacer porque estaba trabajando y esto y lo otro. No es una cirugía cosmética. El mismo doctor me lo mandó a hacer porque ya perdí tanto peso que me moleste, me hace daño“, comentó durante la transmisión de dicho espacio de entretenimiento.

El proceso por el que debía pasar se trata de una dermolipectomía y de esta manera quitarían todo el exceso de piel que tuviese. Daniela Di Giacomo aprovechó para emitir su opinión sobre este tema tan complicado. Además, expresó que el presentador tiene la razón, ya que ningún ser humano podría llevar un estilo de vida saludable, ni cómodo teniendo partes de su cuerpo en esas condiciones.

