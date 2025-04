Mía, la hija de Raúl de Molina, cautiva con su estilo en Madrid 

Raúl de Molina se caracteriza por ser un viajero con su familia y a propósito de su reciente cumpleaños se fue a Madrid para compartir con su esposa Millie y Mía, la hija que tienen en común.

En una de las recientes fotos que publicó en Instagram el conductor del programa El Gordo y la Flaca, fue su hija quien llamó la atención de muchos por el outfit que llevó.

Para varios seguidores de Raúl de Molina, la vestimenta que llevó Mía estuvo muy acertada y por eso dejaron mensajes como: “Qué lindo estilo tiene Mía. Elegante y juvenil. Sin necesidad de mostrar demasiado. Linda familia”, “Por su estilo y forma de vestir, madre e hija parecen hermanas”, “Hermosa familia”, “Muy linda familia y Mía cada día más bella”.

Otros dijeron: “Muy bella familia”, “Linda familia, Dios les bendiga”.

El atuendo de Mía consistió en un pantalón negro, con unas botas altas del mismo color y el protagonista de su vestimenta fue, sin duda, una chamarra de animal print que elevó su estilo.

Mía de Molina le responde a quienes la critican

Hace unos días, la joven tuvo una entrevista con Daniela DiGiacomo en la que confesó cómo fue ser criada por alguien famoso y también respondió a quienes dicen que no hace nada.

“Lo único que sí me molesta es que la gente tiene presumido que yo no trabajo, eso es lo que todo el mundo me dice más. Mi papá fue a un pódcast hace como un año creo que dijo que gastó como medio millón de dólares en mi educación y que yo no hago nada y obviamente era bromeando, pero la gente se lo tomó súper a pecho y les molestó”, comentó.

Además de esto, indicó: “Cuando yo me gradué de la universidad yo tuve un trabajo, yo trabajaba tres días a la semana y esos tres días trabajaba de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y además en ese trabajo tuve que trabajar en las noches, entonces también trabajaba de 10 hasta las 2 de la mañana. Y después me llegó una oportunidad para otro trabajo a la vez y lo tomé, entonces yo por 8 meses casi estaba trabajando siete días a la semana sin parar”.

