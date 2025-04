Shaquille O’Neal abandona programa en vivo por una emergencia de baño

Las emergencias que en ocasiones mandan a la gente directo al baño no tienen excepción con nadie, ni siquiera con la leyenda de Los Angeles Lakers, Shaquille O’Neal, luego que el expívot dejara el set del programa “Inside The NBA” en vivo y sin dar explicaciones al principio.

Considerado por muchos como el mejor programa de baloncesto en Estados Unidos, el público de Inside The NBA fue testigo de como en medio de un debate tras el triunfo en playoffs de Los Angeles Clippers 105-102 sobre Denver Nuggets O’Neal se levantó de su asiento y corrió fuera del ángulo de las cámaras.

La escena sorprendió a Kenny Smith y Charles Barkley que debatían la actuación de los victoriosos Clippers, que interrumpieron la charla para preguntarle al exjugador qué había pasado.

“¿Estás bien, grandullón? ¿Te está dando un calambre?”, bromeó Smith.

En medio de la carrera O’Neal se excusó con que necesitaba ir rápido al baño, lo que desató las risas en todo el equipo de trabajo.

“¡Es ese aceite de oliva que has estado bebiendo! (…) Oye, escucha. No lo aguantó. Después de los 40, ya no aguantas más, Ernie”, contestó en tono de broma Smith.

Tras regresar, O’Neal pidió disculpas al país por la emergencia y explicó que se trataba de un “tema 1”, aunque casi nadie le creyó.

