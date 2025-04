Demi Moore nombrada como la mujer más hermosa del mundo, según ‘People’

La actriz estadounidense Demi Moore fue nombrada por la revista People como la persona más bella del 2025. La afamada actriz de 62 años ha impactado con su aspecto en la pasada temporada de premios.

Demi Moore participó recientemente en la película ‘The Substance’, un thriller corporal que fue nominada a los premios Oscar y se llevó el galardón a ‘Mejor Maquillaje y Peinado’. Moore estuvo nominada como Mejor Actriz por su rol protagónico en esta cinta pero no ganó el ansiado premio.

Aunque no ganó el premio, Demi Moore dio de qué hablar por su aspecto joven y conservado. Sobre esto la artista habló en la entrevista con People en donde confesó cómo antes “torturaba a su cuerpo” con dietas y ejercicios. Confesó que llegó a recorrer en bicicleta los casi 26 kilómetros que separan Malibú de los estudios Paramount dentro de su rutina diaria.

Actualmente Demi Moore tiene un mayor aprecio sobre su cuerpo y ha aprendido a entender cómo impacta el paso del tiempo.

“Tengo un mayor aprecio por todo lo que mi cuerpo ha pasado y que me ha traído hasta aquí. Eso no significa que a veces me mire al espejo y no diga: ‘Oh, Dios, parezco vieja’, o ‘Oh, se me está cayendo la cara’… Lo hago. Pero puedo aceptar que ahí es donde estoy hoy, y sé que la diferencia hoy es que eso no define mi valor o quién soy… En cierto modo, la belleza simplemente es. Puedes mirar una flor y ver su belleza. A nivel humano, me parece que es autenticidad y positividad. La belleza surge de la comodidad de ser exactamente quien eres”.

La actriz aseguró que a diferencia de su juventud, actualmente tiene un mejor equilibrio consigo misma.

“Ahora escucho a mi cuerpo. Cuando era más joven intentaba controlarlo, pero hoy ya no funciono de ese modo. Es una relación mucho más equilibrada conmigo misma”, confesó.

Demi Moore interpretó a una actriz que sufre el rechazo de Hollywood a medida que avanza en edad. Esta actuación le valió su primer Globo de Oro y el reconocimiento del Sindicato de Actores.

El film aborda de manera terrorífica e incómoda las presiones sociales sobre el cuerpo y el envejecimiento. “No se trata solo de nuestra apariencia. Es ese juicio severo y autocrítico que todos conocemos. Lo que me resultó tan familiar del personaje fue la violencia que podemos ejercer contra nosotros mismos”, explicó la intérprete.

