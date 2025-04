JCPenney cerrará 7 tiendas el próximo mes

JCPenney anunció que cerrará siete de sus tiendas en diferentes estados de EE.UU. antes del 25 de mayo.

La cadena, que en 2020 cerró más de 200 tiendas tras acogerse al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas, fue posteriormente adquirida por Simon Property Group y Brookfield Asset Management Inc.

A inicios de 2024, JCPenney había anunciado una alianza con Forever 21, pero esta última también presentó quiebra en marzo y cerrará todas sus tiendas en el país.

Tiendas de JCPenney que cerrarán en mayo

Según USA TODAY, estas son las siete tiendas que cerrarán el próximo mes:

1-The Shops at Tanforan, San Bruno, California

2-The Shops at Northfield, Denver, Colorado

3-Pine Ridge Mall, Pocatello, Idaho

4-West Ridge Mall, Topeka, Kansas

5-Fox Run Mall, Newington, New Hampshire

6-Asheville Mall, Asheville, Carolina del Norte

7-Charleston Town Center, Charleston, Virginia Occidental

Los cierres están programados para realizarse a más tardar el 25 de mayo, según confirmó un vocero de la empresa al medio estadounidense.

Por ahora, no se ha indicado si habrá más cierres próximamente, pero la situación refleja los desafíos que enfrenta el sector minorista en todo el país.

Sigue leyendo:

– TD Bank cierra 38 sucursales en Estados Unidos

– Target cerrará 2,000 tiendas a finales de abril

– Walgreens cerrará 500 tiendas en 2025 en todo EE.UU.