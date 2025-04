Pablo Montero enfrenta acusación por supuesta agresión a una influencer

La influencer Elda María, el pasado martes, ofreció declaraciones a distintos medios de comunicación para hablar sobre la difícil situación que vivió aparentemente este fin de semana con el cantante Pablo Montero.

En “Venga la Alegría” mencionó que se conocieron a través de las redes sociales, donde todo comenzó todo por un coqueteo entre ambos. No obstante, expresó que no tenía idea de que el mexicano se comportaría de esa forma, a pesar de la gran cantidad de noticias que han salido en contra de él por comportamiento agresivo y problemas con el alcohol.

Elda relató que viajó para verlo, pero las cosas no terminaron resultando de la mejor manera posible y es que Pablo le pidió que hicieran un trío. Sin embargo, ella se habría negado a la solicitud del artista, generando incomodidad con la tercera persona que estaba en el lugar.

“Nunca me lo esperé de él. Yo lo conocí por Instagram; se me hace un tipazo. Pablo me dijo que quería hacer un trío y yo le dije: “Es que yo no estoy acostumbrada a eso, yo no soy así. O sea, yo quería estar contigo. No quiero hacer un trío. Dijo: “Ay, te va a encantar“, manifestó.

La influencer decidió grabar lo que estaba ocurriendo, pero no contó con Montero le iba a mover la mano hasta el punto que supuestamente la lastimó, sacándole sangre, según compartió en unas fotos.

“Y en el momento que quiero grabarlo, me jala el celular, me lo tira y me lastimó la mano y me sacó sangre. Y le dije: ‘me sacaste sangre’. Y me dijo: ‘ya no seas exagerada, estás loca. Que iba a marcar a la policía, que estaba invadiendo su propiedad privada. Para mí, la verdad, esto fue muy impactante porque dije: ‘oye te vine a ver’. O sea, te pagó. Como ¿por qué me haces esto a mí?”, expresó.

“Sí, estaba alcoholizado y pues sí actuó muy mal. La verdad es que me arrepiento de haber venido. Sí (temí por mi vida) porque me gritó horrible y me dijo: ‘te voy a meter a la cárcel, vas a estar presa por loca. Ya cállate, estoy con la otra, ni siquiera me concentro”, agregó.

Más tarde, Elda compartió en exclusiva a ‘Al Punto de la Nota’ que se encontraba en la fiscalía poniendo una denuncia en contra de Pablo Montero tras la situación registrada hace poco.

