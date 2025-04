Tina Knowles, madre de Beyoncé, revela que tuvo cáncer de mama

En una reciente entrevista con People, Tina Knowles, madre de Beyoncé y Solange Knowles, reveló que enfrentó un diagnóstico de cáncer de mama, el cual mantuvo en secreto hasta ahora.

Durante la charla, la diseñadora de modas admitió que en la pandemia de COVID-19 faltó a su cita de mamografía de rutina y no la reprogramó hasta el año pasado.

Cuando finalmente se hizo el chequeo, los médicos encontraron dos tumores en su seno izquierdo. Uno resultó benigno, el otro, canceroso en etapa 1.

“Siempre he intentado cuidarme. Simplemente no lo podía creer”, dijo Tina, quien explicó que si se hubiera hecho la mamografía a tiempo, el cáncer habría sido detectado en una etapa aún más temprana”.

Afortunadamente, aunque el diagnóstico se produjo con retraso, los tumores no se habían propagado y fueron clasificados como de crecimiento lento. En agosto de 2024, Tina se sometió a una lumpectomía para extirpar el tumor y actualmente está libre de cáncer.

“Entré allí sintiéndome como si Dios me hubiera protegido”, agregó.

Pero su camino no terminó ahí. Pocos meses después de la cirugía, Tina enfrentó una infección posquirúrgica que casi le impedía asistir a los premios Mujer del Año 2024 de Glamour, donde sería homenajeada. En ese momento, fue su hija Beyoncé quien notó q su madre no se encontraba bien y la instó a no asistir a la ceremonia.

“Me dijo: ‘Tu salud es más importante. No te vayas’“, recordó Tina.

A pesar de la advertencia, Tina decidió asistir al evento, un acto simbólico para ella, no solo para celebrar su nueva oportunidad de vida, sino también para aceptar un premio que, durante años, había rechazado.

“Durante gran parte de mi vida, simplemente me negué a que me reconocieran. Nunca aceptaría un premio. Nunca querría que la atención se centrara en mí“, confesó la diseñadora de modas. “Esta fue mi manera de decir: ‘Me lo merezco’“.

Con su historia, Tina no solo busca enviar un recordatorio de la importancia de cuidar la salud y no postergar esas citas médicas importantes, sino también dar un mensaje de esperanza ante la enfermedad.

“Quiero darle esperanza a la gente. Quiero mostrar que puedes pasar por esto y seguir viéndote fabulosa”.

