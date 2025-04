9 productos de Costco que los compradores llaman como los mejores secretos de la tienda

Costco es famoso por su marca Kirkland Signature, pero los clientes también se han vuelto fanáticos de varios productos que no llevan ese nombre. En muchos casos, estos artículos han sido descubiertos casi por accidente, pero rápidamente se convierten en favoritos por su sabor, calidad o precio. Desde snacks saludables hasta pan artesanal, te presentamos nueve tesoros escondidos que los compradores juran que no deben faltar en tu carrito.

9 tesoros de Costco que pocos conocen

Galletas Heavenly Hunks de avena y chocolate negro

Quienes han probado estos bocados cuadrados saben que no se parecen a ninguna otra galleta. Veganas, sin gluten ni lácteos, están hechas con ingredientes reales y tienen una textura que recuerda a la masa cruda. Como comentó un usuario en Reddit: “Estas cosas son tan buenas que no juro que saben como si estuvieras comiendo masa de galletas”. Vienen en varios tamaños, pero solo las encuentras en Costco.

Existen algunas alternativas para quienes desean hacer compras sin pagar la cuota anual de Costco. Crédito: Andy.LIU | Shutterstock

Mini wontons de pollo y cilantro de Bibigo

Si buscas algo rápido pero sabroso, estos wontons congelados son una joya. Ya vienen cocidos, solo necesitas calentarlos unos minutos y están listos para servir. Los fans los usan en ensaladas, sopas o como botana. “El mini pollo congelado de Bibigo y los wontons de cilantro son un alimento básico”, señaló un comprador en Reddit.

Tortillas de harina de almendras Siete

Estas tortillas se ganaron un lugar en la cocina de muchos compradores gracias a su sabor y versatilidad. Están hechas sin granos, por lo que son ideales para quienes siguen dietas especiales. Basta calentarlas unos segundos por lado para obtener una base perfecta para wraps o tacos. “Se pueden refrigerar o congelar para tener siempre a la mano”, recomiendan los fans.

Agua con gas Waterloo, paquete surtido

Una alternativa refrescante a los refrescos tradicionales, este paquete incluye sabores como nectarina de frambuesa y limonada de mora. Sin calorías ni edulcorantes artificiales, es una opción popular entre quienes buscan algo saludable pero con sabor. “Es un artículo de compra obligada si te gusta el seltzer”, aseguran en Reddit.

Dave’s Killer Bread 21 granos integrales

Este pan artesanal tiene una base de seguidores leales por su perfil nutricional y su sabor. Pero en Costco, lo que más llama la atención es el precio: por unos $10 obtienes dos paquetes, una oferta difícil de igualar. “Todavía ha sido significativamente más barato en Costco que en otras tiendas a las que he ido”, compartió un usuario.

Palitos de ternera originales Chomps

Si quieres un snack práctico, saludable y con buena cantidad de proteína, estos palitos son una opción ideal. Los fans destacan su sabor y textura, especialmente en comparación con otras variantes. “Los Chomps son mis favoritos, no me gustan mucho sus palitos de pavo… sus palitos de ternera y de venado son fantásticos”, se lee en Reddit.

Jonny Pops de arcoíris

Un must del congelador en primavera, estas paletas de colores vivos son tan deliciosas como visualmente atractivas. A los niños les encantan, y los adultos no se quedan atrás. “¡Estos son tan buenos! Mi hijo come una caja a la semana solo”, escribió una madre. “Los niños vecinos también lo saben”, agregó otra fan.

Papas onduladas sabor tzatziki de Lay’s

Inspiradas en los sabores griegos, estas papas fritas han conquistado a los amantes del picoteo. Su sabor intenso y original hace que sea difícil comer solo una. “¡Son REALMENTE buenos!”, dijeron desde @costcobuys. Otro fan bromeó: “No puedo comprarlos, me comeré toda la bolsa incluso antes de llegar a casa (¡y vivo a 3 millas de Costco!)”.

Tacos crujientes de pollo Don Lee Farms

Perfectos para cocinar en freidora de aire, estos tacos vienen listos para calentar y disfrutar en minutos. Son ideales para cenas rápidas o cuando se te antojan tacos callejeros sin salir de casa. “Los probé con la venta y me impresionó. ¡Salí varias buenas comidas de estos!”, comentó un comprador satisfecho.

Continúa leyendo:

Los peores cortes de carne que puedes comprar en Costco

Qué hace Costco con productos que devuelven los clientes

Qué hacer si olvidas tu tarjeta de Costco por accidente