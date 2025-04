Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 24 al 30 de abril

Orquesta Akokán en el Atrium

El Lincoln Center continúa con su programa VAYA!, y este viernes estará presentando a la Orquesta Akokán. Nominada al Grammy, esta agrupación continúa revitalizando el mambo, rindiendo homenaje al glorioso sonido de las orquestas gigantes cubanas de mediados del siglo XX. Galardonados con premios como el Billboard Latin Music Award, el Telemundo Latin American Music Award y los Songlines Music Awards, la música de Orquesta Akokán eleva el espíritu e inspira al cuerpo a moverse. Entrada gratuita, a las 7:30 pm en el David Rubenstein Atrium (1887 Broadway). https://www.lincolncenter.org.

Foto: Cortesía Casey Liu

Un fin de semana lleno de salsa

El Salsa Fest Weekend ofrece un fin de semana único para la comunidad latina del área tri-estatal al juntar a muchos de los máximos exponentes de la salsa. Charlie Aponte, Josimar, Hildemaro, Los Adolescentes, Javier Vásquez, Lazarito Valdéz y Bamboleo, Ranfiel y más, ofrecerán a sus asistentes lo mejor de Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Perú y Colombia. Desde los clásicos hasta las nuevas voces que están revolucionando el género, el “Salsa Fest Weekend” tendrá música para satisfacer todos los gustos y hacer vibrar los corazones al ritmo de la clave. Viernes 25 de abril en el Westchester County Center, sábado 26 de abril en el Flagstar Westbury en Long Island y el domingo 27 de abril en el Ritz Theatre de Nueva Jersey. Boletos: llamando al 888 561 5787 o en www.ticketmaster.com .

Foto: Cortesía

“La Caída de Rafael Trujillo” en el Teatro Círculo

Como parte de Teatro Fest NYC 2025, el Teatro Círculo presenta la obra ‘La caída de Rafael Trujillo’, que explora los últimos años del controvertido caudillo dominicano. Su creadora, Carmen Rivera, cuyos estudios graduados se centraron en las dictaduras latinoamericanas, entrelaza una dinámica serie de eventos, revueltas internas, traiciones, presiones internacionales e intrigas políticas que desembocan en la caída de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Se presentará del 25 de abril al 11 de mayo en la sede del teatro, ubicada en el 64 East 4th Street. Boletos e información: teatrocirculo.org/tickets .

Foto: Cortesía Teatro Círculo

Viernes gratis en el Museo Whitney

Celebre el Free Friday Night con una velada llena de música y arte en el Museo Whitney (99 Gansevoort Street). De 5:00 a 10:00 pm, déjese llevar por los sonidos envolventes de DJ Bembona. Nacida y criada en Brooklyn, de raíces puertorriqueñas y panameñas, la popular DJ se ha consolidado como una voz única en la escena nocturna de Nueva York y más allá, gracias a su enfoque comunitario y afrodiaspórico. De 4:00 a 6:00 pm, los adolescentes están invitados a un estudio abierto en el Artspace del tercer piso, donde podrán explorar nuevas técnicas a través de proyectos artísticos prácticos. Más información: https://whitney.org.

Foto: Cortesía Whitney Museum

Panel: El legado de Buena Vista Social Club

El musical Buena Vista Social Club en Broadway se une a la organización sin fines de lucro R.Evolución Latina para presentar un panel exclusivo, este domingo 27 de abril a las 11:00 am en el Museo de Broadway (145 W 45th St). El evento titulado “El legado de Buena Vista Social Club: Música, Cultura y Representación en Broadway” reunirá a miembros del elenco y equipo creativo de la obra, junto a líderes artísticos de la comunidad latina, para una conversación sobre el impacto de esta producción en la escena teatral neoyorquina. Gratis con la entrada al museo. Reservar en: https://events.humanitix.com.

Foto: Cortesía Buena Vista Social Club Musical

‘Dance Party’ regresa al Bryant Park

Prepárate para moverte ya que la ‘Dance Party’ está de vuelta en Bryant Park, celebrando 11 años de ritmo, comunidad y diversión bajo las estrellas. Todos los miércoles y jueves, a partir del 30 de abril hasta el 15 de mayo, el evento reunirá a neoyorquinos y visitantes para celebrar la alegría del baile en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad. Conducido y producido por Talía Castro-Pozo, las clases de baile arrancan a las 6:00 pm y la música en vivo a las 7:00 pm hasta las 8:30 pm. El violinista cubano Alfredo de la Fe y su banda abrirán la temporada el miércoles 30. Más información: https://bryantpark.org/activities/dance-party.

Foto: Ryan Muir

En Broadway: Betty Boop

Durante casi un siglo, Betty Boop, creada por el pionero de la animación Max Fleischer, ha conquistado corazones en todo el mundo con su inconfundible estilo, voz y encanto. Ahora, en BOOP! The Musical, el sueño de Betty de tener un simple día libre lejos de su vida de superestrella en blanco y negro la lleva a una aventura extraordinaria, llena de color, música y amor en la ciudad de Nueva York. Una historia que le recuerda a ella ?y al mundo? que “eres capaz de cosas asombrosas”. El elenco principal está encabezado por la talentosa Jasmine Amy Rogers como Betty Boop y la ganadora del premio Tony Faith Prince como Valentina, dirigidas por Jerry Mitchell, director y coreógrafo galardonado con el premio Tony, con música original del multipremiado compositor David Foster, letras de la nominada al Tony Susan Birkenhead, y libreto del ganador del Tony Bob Martin. En el Teatro Broadhurst (235 West 44th Street). Boletos en Telecharge.com o llamando al 212-239-6200.

Foto: Matthew Murphy y Evan Zimmerman

Temporada de rooftops en The Skylark

Con la llegada del buen clima, la temporada de rooftops en Nueva York está a punto de comenzar y The Skylark (200 West 39th Street) es una de las mejores opciones para disfrutarla. Ubicado en el piso 30 sobre el Fashion District de Manhattan, este elegante lounge ofrece vistas espectaculares de íconos como el Empire State Building y el río Hudson. Su propuesta incluye un excepcional programa de coctelería y un ambiente sofisticado ideal para tardes y noches con estilo. El menú de comida combina clásicos como burrata y guacamole, pero los verdaderos imperdibles son los Tuna Tacos con wonton, alioli de yuzu, salsa de piña y togarashi, lo Jerk Chicken Gougère con alioli de pimiento, parmesano, gruyere, salsa de mango y gastrique de habanero y los Steamed Shrimp Dumplings con aceite de chile, shoyu y yuzu. Perfecto para una cita, una salida con amigos o simplemente para ver el atardecer con un cóctel en mano. Más información en: www.theskylarknyc.com.

Foto: Cortesía The Skylark

Celebra los 100 Años de The Great Gatsby con sabor subterráneo

Este año se celebra el centenario de The Great Gatsby, y su elegancia y el brillo llegan al subsuelo de Nueva York con una colaboración especial. Tres restaurantes escondidos en la estación de metro de la calle 50 (línea 1 en dirección sur)—Tiny Dancer, See No Evil Pizza y Nothing Really Matters—se unen con The Great Gatsby, A New Musical en Broadway para traer el espíritu de los años 20 a la escena underground con descuentos exclusivos, platos inspirados en Gatsby y cócteles estilo speakeasy.

Muestra tu boleto del mismo día para un espectáculo de Broadway y recibe 20% de descuento en tu pedido en Tiny Dancer; See No Evil te ofrece una bebida de cortesía con tu comida al presentar tu boleto de Broadway del mismo día; y en Nothing Really Matters presenta tu boleto del mismo día y recibe 20% de descuento en cócteles inspirados en los años 20, como el Old Sport, el Daisy y el Bees Knees .