“Me pusieron una pistola en la cabeza”: Julio César Chávez revela que lo robaron [VIDEO]

La delincuencia cobró una nueva víctima. La leyenda mexicana del boxeo, Julio César Chávez, informó a través de un video en redes sociales que fue víctima de un robo a mano armada en el que unos motociclistas le pusieron una pistola en la cabeza y lo despojaron de un reloj y una cadena.

La grabación fue compartida en Instagram por la actriz y presentadora mexicana, Yolanda Andrade. En el clip, Chávez informa sobre lo sucedido y ofrece algunos detalles del robo, aunque no especificó si fue en México.

“Amigos, quiero informarles que me encuentro bien, gracias a Dios, gracias por preocuparse por mí. La verdad sí, me asaltaron, me pusieron la pistola en la cabeza, me quitaron mi reloj, mi cadena. Bueno, pero eso es lo material, no importa, lo importante es que lo estoy platicando”, dijo.

“Lo que sí les quiero decir a las autoridades, por favor, a todos los motociclistas los habían de parar, a todos, aunque vengan uno o dos, los habían de parar a todos, porque todos esos motociclistas son los que roban, son los que asaltan, son los que matan”, añadió.

En el video, se ve a Chávez insistir en que las autoridades deben fiscalizar mucho más a las motocicletas en puntos de control vehicular para evitar asaltos como el que sufrió.

“Por favor, autoridades, atiendan el llamado. A todas las motocicletas párenlas, por favor, párenlas, párenlas para que los esculquen, porque esos traen pistolas y son los que asaltan. Gracias”, puntualizó.



