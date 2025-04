Paulinho se afianza con Toluca y descarta reforzar otro club en el Mundial de Clubes

El delantero de los Diablos Rojos del Toluca, Paulinho, decidió acabar con todos los rumores sobre su futuro profesional y aseguró que seguirá dentro de la plantilla mexicana para luchar por el título de campeón del torneo Clausura 2025 de la Liga MX tras la gran actuación que tuvieron durante la fase regular.

Estas declaraciones las realizó el delantero portugués durante un contacto con diversos medios de comunicación al asegurar que tiene toda la intención de mantenerse en México para ayudar al equipo con el que ya conquistó el título de goleo al convertirse en toda una estrella de la organización.

“El tema historia se hace ganando torneos no un Bicampeonato o campeón de goleo, es por eso que todos, no solo yo, todos los jugadores queremos lograrlo. Feliz si estoy por el Bicampeonato, claro, pero tampoco es una cosa que me hace tan feliz como salir campeones, son dos cosas distintas, creo que quien ya salió campeón sabe que son cosas diferentes y salir campeón con un club es una cosa muy grande, entonces es lo que yo más quiero”, expresó.

Toluca, Estado de México, 19 de abril de 2025. , durante el partido correspondiente a la jornada 17 del torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, entre los Diablos Rojos del Toluca y la Máquina Celeste del Cruz Azul, realizado en el estadio Nemesio Diez. Foto: Imago7/Jesús Esquivel

“No voy a jugar para otro equipo que no sea Toluca. A menos que el club me hable, el Toluca me hable, acá estoy y no me habló. Pero no tengo esas ganas, no quiero porque creo que para mí no hace sentido. Me encanta jugar en el Estadio Nemesio Diez, me encanta marcar goles y mirar a la gente feliz. Es lo que intento, hacerlos felices pero sí me quedo muy muy, muy feliz cuando miro a la grada y veo a la gente muy feliz”, agregó el portugués.

Durante la última semana han surgido rumores sobre la posibilidad de convertirse en uno de los principales refuerzos de varios equipos que participarán en el Mundial de Clubes, aunque sin ninguna información oficial.

Para finalizar, Paulinho aseguró que el equipo tiene el único objetivo de poder derrotar a todos sus rivales en esta Liguilla para poder llegar sin problemas a la final del Clausura 2025 y consolidar el gran campeonato que tuvieron al quedar líderes de la tabla de clasificación.

“Estoy acá hace poco tiempo pero ya me enteré que el torneo es una cosa y la Liguilla es otra, entonces no hay favoritos. Sí tenemos confianza en nosotros, pero no hay favoritos, tampoco nosotros nos sentimos favoritos pero sí estamos con la confianza, confiamos en nuestro trabajo y lo que hemos hecho hasta ahora. Creo que tenemos que mejorar nuestra mentalidad, de que ahora viene la liguilla y los partidos no se juegan, se ganan”, concluyó.

