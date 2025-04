Casper Smart, ex de Jennifer López, fue acusado de “delitos menores” en Los Ángeles

El bailarín Casper Beau Smart, expareja de la cantante Jennifer López, fue acusado de dos cargos por delitos menores en Los Ángeles, Estados Unidos.

El portal TMZ informó que la Oficinal de la Fiscal de Los Ángeles acusó a Smart de dos cargos por delitos menores. El primer cargo es por participar en actividades comerciales ilícitas de marihuana y otro por participar en actividad comercial de marihuana sin un permiso temporal o licencia.

La acusación ocurre cuatro meses después de que el artista tuvo una visita policiaca en su casa en Los Ángeles. El 23 de diciembre de 2024 la policía se presentó en la casa de Smart luego de que una persona denunciara que el bailarín estaba cultivando marihuana en su casa.

Los oficiales llegaron a su casa alrededor de las 9:00 a.m. y encontraron al artista acompañado de una mujer no identificada. Las autoridades hallaron “una operación de cultivo de tamaño pequeño a mediano” de plantas de marihuana. Smart no fue arrestado, pero sí fue citado como parte de la investigación de este caso.

Jennifer Lopez y Casper Smart se separaron en 2016. Crédito: Rich Fury | AP

Casper Smart fue juez durante dos temporadas del popular concurso de baile Mira Quién Baila, de Univision. Desde el año 2011 hasta el 2016 fue pareja de la cantante y empresaria Jennifer López. Poco después de su separación con el cantante Marc Anthony, Jennifer López comenzó a salir con Casper Smart a quien conoció cuando trabajaba en su gira.

Smart y López tuvieron una relación intermitente durante cinco años, tiempo en el que se especuló que el bailarín le había sido infiel a la ‘Diva del Bronx’. Aunque la pareja nunca confirmó la infidelidad, la pareja se separó pero se reconciliaron en 2015. Sin embargo, el romance duró poco porque en 2016 decidieron poner fin a su relación para siempre.

Esta no es la primera vez que una expareja de Jennifer López enfrenta problemas legales. El magnate de la música Sean ‘Diddy’ Combs, con quién López tuvo una relación a finales de la década de los 90, fue arrestado a mediados de septiembre de 2024 y causado de delitos de abuso sexual, tráfico sexual y delincuencia organizada.

