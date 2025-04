El Diario galardonó a 24 “Mujeres Destacadas” que inspiran

El Diario, el periódico en español más antiguo en los Estados Unidos, rindió homenaje este viernes a 24 mujeres sobresalientes que han ejercido una influencia significativa, trazado derroteros para sus comunidades, y se han distinguido en diferentes terrenos profesionales, lo que les valió el reconocimiento ‘Mujeres Destacadas 2025’, en su vigésima octava edición.

Este evento, más que una premiación, constituye una de las celebraciones más relevantes del valor y las contribuciones de las mujeres hispanas en el área tri estatal de Nueva York y del país.

“El equipo editorial de El Diario anticipa esta ceremonia cada año. Y este año no es la excepción. Nos enorgullece presentar un elenco excepcional de latinas, que están abriendo camino en sus respectivas industrias y roles”, declaró Carmen Villavicencio, Editora Ejecutiva de El Diario.

La ceremonia de este año tuvo lugar en el histórico Harvard Club de Manhattan. Los relatos y perfiles de las homenajeadas, serán presentados en un suplemento especial, que acompañará la edición impresa de este medio, el domingo 27 de abril.

“Este programa de premios tiene una profunda importancia, especialmente en este momento, cuando las mujeres enfrentan enormes desafíos en la búsqueda de la igualdad y los derechos reproductivos. Seguiremos siendo como medio, un defensor activo de nuestra comunidad, consolidando varias décadas, como una fuente de noticias confiable”, añadió Villavicencio.

Agregó que “la misión de El Diario va mucho más allá de los titulares. Estamos comprometidos a servir a una comunidad que solo busca crecer, triunfar y ser tratada con respeto. Por eso es importante contar con aliados que crean en nuestra visión de un periodismo de servicio comunitario”.

Carmen Villavicencio, Directora Ejecutiva de El Diario: “Nos enorgullece honrar a mujeres que son un motor de cambio en la comunidad”. (Foto: Eve López)

Comunidades más prósperas y seguras

El galardón ‘Mujeres Destacadas’ fue instituido hace 28 años con el propósito de celebrar los logros de mujeres latinas en la región tri estatal, resaltando así sus contribuciones a la edificación de comunidades más prósperas, en donde la población femenina siempre tiene un rol protagónico.

El Diario recibe postulaciones de colegas, organizaciones y diversas plataformas, con el fin de reconocer la labor de estas activistas, artistas, líderes, emprendedoras, profesionales de la medicina, educadoras, científicas, periodistas, entre otras.

Cada reconocimiento conferido, no consiste en una estatuilla o un trofeo, sino en una primera plana de El Diario, donde se destaca a cada homenajeada como protagonista principal. Un tributo que ha representado un símbolo para diversas generaciones, quienes crecieron familiarizadas con las ediciones diarias de un periódico conocido como el ‘Campeón de los Hispanos’.

Lorraine Pérez, Capitana de Asuntos Comunitarios del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), (A la derecha) estuvo en el grupo de las galardonadas. (Foto: Eve López)

De esa experiencia, contada por varias generaciones de habla hispana en la Gran Manzana, que crecieron entre las páginas de El Diario, conoce mucho una de las galardonadas de esta edición: Lorraine Pérez, Capitana de Asuntos Comunitarios del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), quien creció en el sur de El Bronx, en un vecindario muy humilde.

“Recuerdo de niña que mi abuela lo primero que hacía era tomar su café y leer El Diario. Hoy me siento muy honrada, de recibir este reconocimiento. Lo más valioso para mi, es motivar y seguir trabajando para decirle a todas nuestras comunidades, que no importa tu origen, con trabajo y estudio, todos podemos progresar aquí. Todos tenemos derecho a sentirnos seguros”, destacó la oficial de padres puertorriqueños.

Con 25 años de servicios en el cuerpo policial más grande del país, fue promovida en 2024, al rango de capitana, una posición que muy pocas mujeres alcanzan en esa institución.

Estas 24 mujeres tienen una historia en común: son un faro de superación para las futuras generaciones. (Foto: Eve López)

La llave para romper barreras

A la historia de crecimiento personal de Lorraine, pero en diferentes disciplinas, educativas, científicas, deportivas, servicio comunitario y negocios, coinciden 23 féminas, que sin excepción enfatizaron desde sus vivencias, casi que una sola idea: no resulta sencillo para una mujer hispana, migrante, con el inglés como segundo idioma, y enfrentando numerosos desafíos culturales y económicos, abrirse camino en una metrópoli global. Ellas, no solo lograron superarlos, sino que aspiran a que las nuevas generaciones también lo consigan.

En esta dirección apuntó con fuerza, otra de las reconocidas: Ana García Reyes, Decana de Relaciones Comunitarias de Hostos Community College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), quien llegó a Nueva York, desde República Dominicana, a los 16 años.

“Recibo este galardón con mucha humildad, pero también quiero expresar que todas ustedes, son un modelo a seguir. Todas saben qué significa, llegar aquí sin saber una palabra en inglés. Pero también saben con mucha amplitud, cómo la educación abre puertas. Y eso es lo que tenemos siempre que decirle a nuestra comunidad”, resaltó la socióloga y educadora.

¿Cuántas veces te han dicho no?

Otra de las 24 homenajeadas, sabe perfectamente los retos que viven las comunidades hispanas en Nueva York. Se trata de Damaris Diaz, presentadora de Noticias 41 Univisión, quien con una dilatada experiencia “contando historias”, recibió este galardón exaltando el valor de nunca darse por vencida.

“Todas ustedes son de algún modo pioneras, que están abriendo puertas, para las próximas generaciones“, acotó.

Asimismo, la comunicadora Grace Gómez, presentadora de Noticias PIX11, abrió su intervención preguntando a sus pares premiadas: ¿A cuáles de ustedes no le han cerrado la puertas en la cara? ¿A cuántas de ustedes, no le han dicho no?

Gómez cuya familia emigró desde Ecuador, cuando ella tenía 12 años, contó que muchas veces le dijeron que “por su acento”, no llegaría muy lejos en las pantallas de la televisión americana. Hoy es una de las caras principales de un noticiero en inglés.

El director de Relaciones Públicas de Goya entregó el cheque de la Beca ‘Mujeres Destacadas 2025’ a la joven Jade Márquez. (Foto: Eve López)

Valores positivos

Por su parte, la directora de Ventas y Mercadeo de El Diario, Ingrid Jimenez valoró el acompañamiento de empresas como Goya, Univision 41, Hostos Community College y Coca Cola, en hacer posible esta premiación.

“En 28 años, hemos reconocido a centenares de maravillosas personas. Hoy celebramos una edición muy especial, con el acompañamiento de estas organizaciones, que creen en este esfuerzo único, por resaltar modelos positivos de la mujer hispana”, acotó.

En este año, Rafael Toro, director de Relaciones Pública de Goya, entregó el cheque simbólico de la Beca Mujeres Destacadas 2025, a la joven Jade Márquez Vega, perfilando el valor que tiene para esta corporación, que está “en la mesa y en el corazón” de los hispanos, ser uno de los principales patrocinantes de esta premiación.

“Cualquier hombre se tiene que sentir muy privilegiado hoy de estar aquí, al lado de este grupo de mujeres que tienen tanto impacto en nuestras comunidades. Esta es una premiación, muy especial para nosotros”, remató el ejecutivo.

La ceremonia fue presentada por la periodista de Univision 41, Anny Ruiz Huayamabe.

Ingrid Jiménez, directora de Ventas y Mercadeo de El Diario pondera el valor de una historia de 28 años honrando el legado de centenares de hispanas. (Foto: Eve López)

24 Mujeres Destacadas:

Helen Arteaga-Landaverde, PhD – Directora Ejecutiva, NYC Health & Hospitals/Elmhurst

Kimbery Bedoya – Directora de Marketing Latino, Roc Nation

Katherine Bonilla – Jefa, Oficina del Sheriff del Condado de Passaic

Amanda Bossard – Presentadora y Reportera, Noticias 12 del Bronx y Noticias 12 de Brooklyn

Gisele Castro – Directora Ejecutiva, Exalt

Talia Castro-Pozo – Directora, Talia Productions

Jaifa Collado – Subcomisionada Ejecutiva, Departamento de Correccionales y Supervisión Comunitaria

Bianela Colón – Consejera Bilingüe, Escuela Secundaria de Música Celia Cruz

Damaris Diaz – Presentadora de Noticias Univision 41.

Ana I. García Reyes – Decana de Relaciones Comunitarias, Hostos Community College de CUNY

Grace Gomez – Reportera/Presentadora, PIX 11 Noticias

Julissa Gutiérrez – Directora de Diversidad, Cámara Ejecutiva del Estado de Nueva York

Aixa G. López, P. E. – Jefa de Gabinete, Cámara de Comercio Hispana Estatal de Nueva Jersey

Ingrid Matías Chungata – Directora Ejecutiva, Escuela de Desarrollo Infantil Nuestros Niños

Beth Marmolejos – Directora de Ejecución, Estrategia y Programas de la Red Nacional, Presidenta Nacional de Programación de SOMOS BRG/ Presidenta de Prospanica National Latina Track y Premios Mujeres Brillantes, Elevance Health/Prospanica

Madeline V. Márquez – Vicepresidenta Ejecutiva / Directora de Asuntos Externos, Ponce Bank

Carmen Molina-Tamacas – Periodista y Antropóloga, The Weather Company/Weather.com

Jessica Oliveira-Haddad – Vicepresidenta Ejecutiva del Programa de Cuidado Temporal Transitorio para Niños No Acompañados, Cayuga Centers

Karem Ospino – Directora Ejecutiva y Fundadora, Ospino Consulting

Lorraine Pérez – Capitana de Alcance de Asuntos Comunitarios, NYPD

Anel Pla – Vicepresidenta de Comunicaciones, Somos Community Care

Camila Ramón, Atleta y Presentadora de Peloton

Estrella Redondo – Directora Universitaria de Reclutamiento, City University of New York