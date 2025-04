Pablo Montero responde a acusaciones de agresión de la influencer Elda María

Pablo Montero, desde hace días, se encuentra envuelto en una nueva controversia luego que la influencer Elda María declarara a diversos medios de comunicación para dar a conocer que él, aparentemente, la habría agredido durante un encuentro que tuvieron recientemente.

El programa de televisión “Venga La Alegría” le dio el derecho a réplica al cantante sobre esta delicada situación en la que se le acusa de aparentemente haberle sacado sangre a esta mujer, quien presentó fotos y videos del momento. Sin entrar en muchos detalles, manifestó que: “No me voy a referir a nada de este tema y mucho menos para hablar mal de una mujer”.

El cantante no quiso finalizar su declaración sin antes agregar un refrán y también invitar a las personas a analizar las distintas declaraciones que ella ha estado haciendo. Por ello, agregó que: “Lo que se ve no se juzga. Cualquier persona inteligente sí ve su discurso, pues te das cuenta de qué se trata”.

¿Qué dijo Elda María sobre Pablo Montero?

“Nunca me lo esperé de él. Yo lo conocí por Instagram, se me hace un tipazo. Pablo me dijo que quería hacer un trío y yo le dije: ‘es que yo no estoy acostumbrada a eso, yo no soy así. O sea, yo quiero estar contigo no quiero hacer un trío’. Dijo: ‘Ay, te va a encantar'”, dijo en el mencionado programa.

La influencer detalló un supuesto episodio de violencia que habría vivido con el cantante y actor. Elda explicó que su deseo era grabarlo para que quedara evidencia de lo que estaba ocurriendo, pero aparentemente no contaba con que, según él, le iba a sacar sangre en una de sus manos.

“Y en el momento que quiero grabarlo me jala el celular, me lo tira y me lastimó la mano y me sacó sangre. Y le dije: ‘Me sacaste sangre’. Y me dijo: ‘ya no seas exagerada, estás loca’. Que iba a marcar a la policía, que estaba invadiendo su propiedad privada. Para mí, la verdad, esto fue muy impactante porque dije: ‘Oye, te vine a ver. O sea te pago. ¿Cómo por qué me haces esto a mí?”, añadió.

Sigue leyendo:

· Pablo Montero enfrenta acusación por supuesta agresión a una influencer

· Productor apoya a Pablo Montero y acusa a Enrique Madrid tras escándalo

· Pablo Montero alega que lo provocaron antes de agredir a un compañero