Piqué y Clara Chía se dejan ver juntos tras especulaciones sobre una separación

El futbolista español Gerard Piqué y su novia Clara Chía Martí fueron blanco de rumores sobre una supuesta ruptura tras tres años de relación. Sin embargo, fue captada junta contradiciendo las informaciones sobre un supuesto rompimiento.

El canal Europa Press captó a Piqué y Clara Chía a bordo de una camioneta. El exfutbolista iba conduciendo el vehículo mientras que su novia estaba en el asiento del copiloto. Ambos Estaban ingresando en un garaje en el centro de Barcelona. La pareja no se detuvo ante la prensa y tampoco confirmó o negó los rumores de ruptura.

Luego de que el futbolista fue captado en una heladería en Miami, donde cuida a sus hijos con la cantante Shakira mientras ella se encuentra de gira, con una mujer desconocida.

Los rumores se intensificaron cuando la periodista Adriana Dorronsoro, del programa ‘Vamos a Ver’, aseguró que la relación llegó a su fin.

“Me confirman que han roto. Estoy indagando en los motivos, me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro. Ha habido crisis. Saben que llevan muchos rumores de crisis entre ellos”, comentó.

Sin embargo, el paparazzi Jordi Martin, quien ha seguido de cerca el escándalo de Gerard Piqué tras su polémica ruptura con Shakira en 2022, desmintió que la pareja haya terminado su romance.

“¡Piqué y Clara no han roto! Me desmienten categóricamente que la relación haya llegado a su fin. Como ya anticipé hace un mes, la pareja me aseguran que no estaría pasando por un buen momento por los continuos viajes de Piqué a Miami pero no hay ruptura”, expresó Martin.

Gerard Piqué se volvió blanco de una fuerte polémica en 2022 tras su ruptura con la cantante Shakira, con quien tenía una relación de 12 años y dos hijos en común. Piqué le habría sido infiel a Shakira con su actual novia Clara Chía Martí. La barranquillera dejó España con sus hijos y comenzó a trabajar en su álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, album con el que se encuentra de gira.

Shakira ha recorrido varias ciudades de Latinoamérica y comenzará el 13 de mayo su gira por Estados Unidos. Mientras tanto Piqué tiene la responsabilidad de cuidar a sus hijos, Milan y Sasha, mientras Shakira está de gira.

Sigue leyendo:

Shakira batió récord en México y causa un impacto económico con sus conciertos

Eugenio Derbez aclara si pagó miles de pesos por asistir a concierto de Shakira

Shakira lanza una indirecta a Piqué tras invitar a la niñera de sus hijos al escenario