Camila Sodi y Thalía enfrentarían crisis por cenizas de Ernestina

Ernestina Sodi, hermana de Thalía y Laura Zapata, falleció finalizando a mediados de noviembre de 2024, y su familia decidió que no sería enterrada. Por ello, la actriz Camila Sodi se quedó con los restos de su madre en México.

Sin embargo, el argentino Javier Ceriani, hace pocos días, en su programa transmitido a través de YouTube, comentó que aparentemente entre Camila y Thalía había existido una serie de diferencias por las cenizas de Ernestina, lo que desencadenó una tensión entre ambas, ya que el destino que querían las dos es diferente.

Hasta el momento de la publicación de esta noticia, ni Camila ni Thalía han confirmado o desmentido la exclusiva ofrecida por Ceriani. Sin embargo, a través de las redes sociales, todo indicaría que, en efecto, las cosas no van bien. La intérprete de “No me enseñaste” sigue a la actriz en Instagram, pero Sodi no a ella, considerando que, más allá del mundo del entretenimiento, la cantante tiene un vínculo familiar con ella, ya que es su tía.

¿Existen antecedentes de conflictos en la familia de Thalía?

Desde hace varios años, Zapata no mantiene una buena relación con Thalía, aunque hasta la fecha se desconoce el motivo real de las diferencias que existen entre ambas. Sin embargo, la actriz sí quiso opinar al respecto sobre las discrepancias que surgen en la familia. Por ello, en un breve encuentro con la prensa dijo: “NPI, ya sabes lo que quiere decir. No tengo la menor idea, pero qué bueno que ya se están peleando entre ellas“.

El comentario de Laura también se generó en su defensa para que no la sigan viendo como el punto de conflicto que existe con su hermana desde hace tiempo, a pesar de que no hay detalles sobre lo sucedido. Por ello, no negó la alegría que sintió con respecto a esta situación que enfrentan por los restos de Ernestina.

Según reveló Javier en su programa de entretenimiento, todo habría sido a raíz de que Thalía, aparentemente, se quiere llevar los restos de su fallecida hermana a Estados Unidos. Sin embargo, parece que Camila no está de acuerdo con esa decisión y desea que su madre permanezca en México, ya que es el país donde ella reside actualmente.

Sigue leyendo:

· Camila Sodi revela las lecciones que le dejó la muerte de Ernestina

· Laura Zapata contó cómo fue visitar a Ernestina Sodi en el cementerio

· Laura Zapata sube una foto con Thalía y dice que la envidia las separó