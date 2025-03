Laura Zapata contó cómo fue visitar a Ernestina Sodi en el cementerio

Laura Zapata recientemente sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y habló de un aspecto importante de su vida: se tomó el tiempo de ir a visitar a su hermana Ernestina Sodi en el cementerio, quien falleció a principios del mes de noviembre en México, tras muchas complicaciones de salud durante su hospitalización.

La reconocida villana de telenovelas reveló que hasta la fecha continúa orando por la paz de su fallecida hermana, al mismo tiempo que detalló que fue inevitable no sentirse mal al estar allí: “Sigo rezando por Ernestina, sigo pidiendo por su eterno descanso, la fui a ver. Me dolió muchísimo ir a verla en su tumba, le llevé flores. De repente es algo que me ha dolido“.

“Me quedé como unas dos o tres horas, sintiendo muy feo y de repente dices: ‘Como los seres humanos nos peleamos en ocasiones por tonterías’. Pero son tonterías cuando alguien cae, pero no son tonterías cuando estamos en la misma superficie terrestre aventándonos mala onda”, le comentó a la prensa.

Laura y Ernestina estaban peleadas desde hace varios años, y uno de los temas que me salieron a relucir fue cuando ellas estuvieron secuestradas, hecho que para algunos sigue guardando secretos. Por ello, contó que no le pidió a Sodi que la perdonara, ya que considera que jamás se portó mal con ella.

“Yo siempre fui muy buena hermana, no lo olvides, la saqué del secuestro. Yo podía haber saludo como salí sin ningún pago y podía haber dicho: ‘Toma mis hijos, me los llevo de México y sáquenla como puedan’. Yo cuando salí dije: ‘No le avisen a mis hijos que yo ya salí, me da pena con las hijas de ella’. Con la Agencia Federal de Investigaciones bendita, logré sacarla de ese horror, hasta ese momento mis hijos supieron que yo había salido del secuestro”, contó.

Zapata contó que se sintió muy conmovida al estar en ese sitio. Recordemos que mientras Ernestina estuvo hospitalizada Laura no se tomó el tiempo de ir a visitarla: “Lo primero que me pasó es que se me salieron las lágrimas. No lloré muchísimo, pero sí me dolió. Tan joven, tan guapa y que ya no está. Pienso mucho en ella, digo: ‘Ay, Titi…'”.

