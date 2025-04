Columna de María Marín: No eres tan importante como tú crees

A todo el mundo le preocupa la opinión de otros. “A quien no le preocupe el qué dirán que tire la primera piedra”… y es que a todo ser humano le encanta ser querido y admirado por otros. Pero cuando te preocupas demasiado por “el que dirán”, inconscientemente, permites que otros controlen tu vida.

Vivir del qué dirán es sinónimo de vivir en ansiedad. Si la opinión de los demás roba tu paz mental, sigue estos consejos que te ayudarán a que las opiniones de otros, te resbalen!

1. Deja de juzgar a otros: Mientras menos juzgues a los demás, menos te juzgarás a ti mismo. Por ejemplo, si visitas a una amiga y criticas el desorden en su hogar, seguramente cuando alguien te visite pensarás que te juzgan igual que tú lo haces.

2. Tu vida no es tan importante: Por naturaleza, estamos programados para que nos importe nuestra propia vida más que la de cualquiera. Si piensas que otros está tan pendientes a lo que haces o dices, es hora que te des cuenta que tu vida no es tan importante para ellos. Por ejemplo, si dices: “Me gustaría convivir con mi novio antes de casarme, pero me preocupa lo que va a decir la gente”. Te aseguro que la gente simplemente dirá: “Fulanita se fue a vivir con el novio”, y después de esta declaración continuarán su propia vida sin importarles tu relación, tus problemas o estado civil.

3. No eres monedita de oro: Ni tan siquiera Shakira que tiene fanáticos en cada rincón del planeta, también le han creado una páginas en redes sociales tituladas “Odio a Shakira”. En conclusión, por más que te esfuerces por complacer a todos, jamás conseguirás caerle bien a todo el mundo.

Deja de preocuparte por el qué dirán. Siempre habrá quien te critique, pero recuerda que quien te juzgue no le importas y a quien le importes no te juzgará.

Para más motivación visiten:

www.mariamarin.com

Facebook: Maria Marin

X: @maria_marin

Instagram: @mariamarinmotivation

Tik Tok: mariamarinmotivation

YouTube: Maria Marin