Francisco Lindor cuenta como Eric Chávez lo motivó a tener este increíble inicio de temporada

El inicio de la temporada 2024 para Francisco Lindor no fue el más esperado. El campocorto bateaba apenas .211 de promedio antes del Juego de Estrellas, sin embargo en este nuevo arranque de 2025 el astro de los Mets está teniendo un inicio de temporadas increíble.

Y es que en sus primeros 25 juegos Lindor batea para .309 con 30 hits, cinco jonrones y 14 empujadas. Lo que ha guiado a los Mets a tener el mejor récord de victorias de las Grandes Ligas y estar afianzados en el liderado de la División Este de la Liga Nacional.

Recientemente en una entrevista con Desha Tossa de Fox Sports MLB el boricua contó la clave de este gran inicio de temporada. Y la culpa se la da a Eric Chávez, quien estuvo como coach de bateo de los Mets en los Spring Training.

Pues Lindor asegura que las sabias palabras de Chávez lo motivaron para enfocarse en tener un inicio de temporada explosivo.

“Estábamos hablando de mi temporada, y él dijo que, en un momento del año, era como si no hubiera aparecido, como si realmente no estuviera ahí”, reveló Lindor sobre una charla que mantuvo Chávez desde octubre pasado y añadió: “Y eso me impactó profundamente”.

Chávez jugó por 17 temporadas en las Grandes Ligas y en ese tiempo gano seis Guantes de Oro y un Bate de Plata. Por lo que el exjugador cuenta con suficiente experiencia para aconsejar y motivar a los jugadores actuales.

“No lo tomé tan mal. Lo tomé como algo así como: ‘Es cierto, ¿sabes? Cuando te vas de 30-0, es como si no estuvieras ahí. Si vas a la caja y desperdicias cinco turnos al bate, ese es un día en el que no te presentaste. Así que me lo tomé muy en serio”, aseguró Lindor.

