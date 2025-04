Majo Aguilar habla del luto por su sobrino y su legado musical

Majo Aguilar, el pasado miércoles, informó que su sobrino Arturo, de 7 años, falleció. Además, había sido diagnosticado con leucemia y, a principios del mes de abril, le pidió a su fanáticos que, por favor, le ayudaran con la donación de plaquetas, ya que el niño llevaba varios días hospitalizado.

La prima de Ángela Aguilar asistió a un evento de Vogue. Allí se encontró con los medios de comunicación y le preguntaron cómo está tras el luto que atraviesa la familia. Aclaró que sí se pudo despedir de él, pero no quiso revelar detalles: “Sí, pero eso ya prefiero quedarme lo para mí”.

“Hablando de moda, mi sobrina Arturo era de ponerse mil cosas, es algo muy personal, pero se fue con su traje de astronauta. Y eso es la moda, o sea, no quiero que suene frívolo ni banal, al contrario, uno se pone algo y se empodera y ahorita en este evento que, pues, es apoyar a los diseñadores mexicanos, y no solo apoyar, es ver que hay mucho talento México”, dijo a los periodistas que estaban en el evento.

Majo destacó que en medio de su lucha él nunca se dejó de reír: “Mi sobrino fue una persona que durante toda su enfermedad siempre se mostró con sonrisas, con una actitud muy grande. Fue es y seguirá siendo un grande”.

“Entonces si él no se rindió incluso en el último momento y siempre presentó la mejor actitud y un espíritu de verdad de esos que dices ‘es único’ yo lo que creo que toca hacer para honrarlo es que aunque no tenga muchas ganas, que la maquilladita, un vestido bonito… Continuar la vida para honrarlo, porque él les hubiera querido, y si él no se detuvo yo no me voy a detener”, explicó.

La cantante mencionó que durante su carrera musical continuará honrando a Arturo y, antes de finalizar sus declaraciones con los medios de comunicación, detalló que las personas se quejan constantemente por cosas que no tienen sentido, cuando hay personas que de verdad enfrentan luchas internas y, aun así, siguen sonriendo.

“Le voy a dedicar todos mis conciertos, todos mis discos, todo va a ser para él ya le gustaba mucho mi música, y de repente me mandaba su mamá, mi prima, videítos donde él estaba cantando, entonces sí han sido días muy complejos, pero también muy reflexivos del amor, de la gratitud por la salud, de que de verdad a veces nos quejamos por puras tonterías y por puras babosadas”, explicó a la prensa.

