Manelyk González revela que intentaron abusar de ella cuando era niña 

La creadora de contenido Manelyk González protagonizó un momento muy emocional al revelar en La Casa de los Famosos All-Stars que intentaron abusar sexualmente de ella cuando era niña.

En la sección ‘Tú por tú’, la ex Acapulco Shore reveló este lamentable momento de su vida: “Hay una etapa muy difícil en mi vida, que yo intenté olvidar. Cuando era niña hubo un intento de abuso sexual, en ese momento yo no entendía lo que estaba pasando. Entonces fue algo que me callé y con el tiempo fui olvidando, cosa que después fue mucho peor”.

La manera en la que Manelyk explica cómo oculto el abuso que había pasado y de como se dio cuenta que no era tan inmune como creia, me hizo identificarme mucho con ella#LCDLFAlIStars #LCDLFAllStar pic.twitter.com/8pP9fWdOAb — Sour candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) April 26, 2025

Sin embargo, luego de varios años, una persona se le acercó y le preguntó si una persona, de la que no reveló identidad, intentó abusar sexualmente de ella.

“Cuando recordamos este suceso fue como que se me cayó toda la máscara, toda mi barrera, toda esa Manelyk que no le pasaba nada, se me cayó mi mundo. Era algo que yo no había hablado con nadie, me costó cinco años”, agregó.

Manelyk González revela que interrumpió un embarazo

La ‘chica reality’, como también es conocida, contó que decidió no continuar con un embarazo hace unos años, una decisión que considera estuvo errada.

“Cuando empecé a ser famosa, exitosa, quedé embarazada y tomé la decisión de no tener a este bebé porque me iba a arruinar la vida, la carrera, estaba empezando. No sé si fue la mejor decisión, no sé si pude haber tomado la decisión contraria, es algo que me hubiera gustado pensarlo un poquito más”, dijo.

Sin embargo ahora, que considera tiene más madurez, la mexicana está abierta a convertirse en madre.

“No es un capítulo cerrado, ese capítulo lo estoy abriendo ahorita”, comentó.

También contestó que siente que debe pedir perdón a algunas personas en su vida: “Le pediría perdón a todas esas personas que han querido quererme y no los he dejado, a las personas que más me quieren, son a las que más lastimo. Le pediría perdón a mi hermano Abby, que como lo siento tan seguro, trato mejor a otras personas”.

Manelyk González se caracteriza por mostrarse como una mujer fuerte, sin embargo, este reality ha sido una oportunidad para que la gente vea un lado poco conocido de ella.

