Columna de la Dra. Nancy Alvarez: Los traumas pueden marcarnos, incluso antes de nacer

Un trauma es algo que afecta de forma profunda a quien lo vive, para decirlo de manera sencilla. Y esto que vivió o le pasó a una persona, marca su mente, su vida, y le afecta la conducta en lo adelante.

De ahí que los traumas deben sanarse y trabajarse en terapia. ¿Cómo? Discutiendo con su terapeuta en hipnosis, que es una manera maravillosa de superarlo. Trabajando con su niño interno, que es donde queda todo guardado en su inconsciente.

El inconsciente guarda todo lo que nos afecta y nos hace daño. Y aunque usted no lo crea, y mucha gente piense que no es así, sí almacena todo, absolutamente todo lo que nos ha sucedido. Muchos dicen que desde antes de nacer. Y yo sí lo creo, porque como hipnoterapeuta he tenido muchas experiencias de personas que viven un trauma y esto le cambia su vida totalmente. ¿Por qué?

Está ahí, calladito. Usted cree que lo superó u olvidó, pero al irse profundamente a su inconsciente, afectará a cada cosa que haga. Nosotros creemos que manejamos la mente y la conducta, pero nada que ver. Quien lo hace es su mente inconsciente. Son todas las cosas que hemos vivido y archivado, incluso lo que hemos experimentado antes de nacer.

Cuando estamos en el vientre, todo lo que oímos, lo que nuestra madre sufre y las emociones que vive, se guardan. El niño las guarda. Y la gente dice “no, pero es que no tiene la capacidad”. Sí la tiene. Quizás no entiende lo que pasó, pero se guarda y sale, tarde o temprano.

Usted nunca va a poder ser totalmente libre, como la gente cree. No somos libres, sino esclavos de lo que nuestra mente tiene guardado y de lo que el inconsciente hace con ese material. Si no me cree, le recomiendo leer un poco sobre la mente inconsciente, el psicoanálisis y los estudios modernos de cómo la mente va a afectar al cuerpo. Y de cómo su cuerpo también afecta a la mente.

Somos un ser físico y espiritual, pero también un ser que tiene mucho que ver con lo que hemos vivido y guardado en la cabecita.

