Mujeres Destacadas 2025: Anel Pla

Anel Pla no siempre ha seguido el camino típico. Hija de inmigrantes dominicanos y orgullosa de sus raíces, ha construido una carrera única: una mezcla de entretenimiento, salud pública, bienestar y, sobre todo, propósito.

Hoy, Anel es Vicepresidenta de Comunicaciones de SOMOS Community Care, una red de médicos fundada y presidida por el Dr. Ramón Tallaj. Esta organización, compuesta por más de 2,600 médicos, atiende a más de un millón de neoyorquinos en comunidades desatendidas.

Para Anel, no es solo un rol profesional, sino una misión profundamente personal.

“El Dr. Tallaj ha sido un mentor y un gran impulsor en mi vida. Siempre me ha motivado a seguir haciendo cosas grandes, a no conformarme”, dice.

Su trabajo: contar historias que importan.

“Mi carrera comenzó en el mundo del entretenimiento, pero siempre se trató de lo mismo: amplificar voces. Ahora, esas voces son las de nuestros médicos latinos que han estado en la primera línea desde el primer día”.

Durante la pandemia, lideró la estrategia mediática que llevó la labor de SOMOS a medios nacionales. Gracias a ese trabajo, ganó un Emmy por el documental “Doctor Tallaj: The Hispanic Who Faced COVID-19 in New York”. Más adelante, obtuvo un segundo Emmy por “Benedict XVI: In Honor of the Truth”, una producción especial desde el Vaticano.

Antes de llegar al sector salud, Anel trabajó con grandes nombres: Diddy, Nas, 50 Cent, entre otros reconocidos artistas. Fue productora de la galardonada docuserie de Netflix “Hip Hop Evolution”, reconocida internacionalmente por su profunda exploración de la historia del hip-hop, así como del documental “Stretch and Bobbito: Radio That Changed Lives”. Pero a pesar de los reflectores, nunca dejó de mirar hacia su comunidad.

“Siempre supe que quería usar mi voz para algo más grande”.

Anel también es entrenadora personal certificada. Tras perder más de 100 libras en menos de un año, ha dedicado parte de su tiempo a apoyar a otras mujeres en sus propios procesos de transformación física y emocional.

“Yo no vine a encajar. Vine a romper moldes”, dice sobre la libertad para definirse por sí misma que se refleja en todo lo que hace, incluyendo sus premiados trabajos como productora, su liderazgo en salud pública y su misión de elevar las voces de quienes han sido ignorados.