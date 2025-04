Mujeres Destacadas 2025: Ingrid Matías

Ingrid Matías es la mayor de 47 nietos (sí, 47). Y todos vivían juntos en un edificio diseñado para 16 familias. Ahí convivían abuelos, tíos, primos, sobrinos, padres e hijos.

“Yo siempre fui la maestra”, dijo Ingrid, quien nació en República Dominicana y se crió en El Bronx. “Los sentaba [a los primos], les daba clases, les organizaba fiestas, desfiles de modelaje”.

Cuando llegó la hora de escoger una carrera, Ingrid decidió ir a la Universidad de Long Island para estudiar finanzas y mercadeo. Después de graduarse, sin embargo, fue muy difícil para ella encontrar un trabajo en estas ramas.

Finalmente la contrataron como asistente del fundador de El Puente: Leaders for Peace and Justice, una organización que lucha por los derechos humanos en la ciudad de Nueva York y Puerto Rico. Cuando su supervisor vio que tenía interés en las actividades para los jóvenes, la promovió al programa de educación posterior a la escuela.

Ingrid se convirtió en madre y se dio cuenta de que necesitaba más dinero, así que decidió aceptar un trabajo en el área de finanzas en la institución bancaria JP Morgan Chase. Pero el cuidado de sus niños, que eran pequeños, era tan costoso que fácilmente se iba su sueldo en pagarlo.

“Hasta que una mentora dijo, ‘Tú puedes tener un ‘childcare’ en tu casa, ¿sabías?'”, contó.

Ingrid fundó entonces A Magical Place Development Center, que proveía educación temprana a los niños de la comunidad de Bushwick en Brooklyn. También regresó a la escuela y cursó la maestría en educación de la primera infancia en la Universidad de Long Island.

Durante la pandemia esos centros dejaron de operar, pero una puerta se abrió para Ingrid, quien aceptó ser la directora ejecutiva de la Escuela de Desarrollo Infantil Nuestros Niños. Ahí supervisa programas que impactan a 500 niños.

El siguiente paso para Ingrid es crear un colectivo de mujeres que se ayuden y apoyen unas a otras.

“Prepararnos para tomar el puesto que no podemos tener en la mesa”, dijo. “Yo he estado en empresas dominadas por hombres que te ven como que no estás capacitada”.