Mujeres Destacadas 2025: Julissa Gutiérrez

Julissa Gutiérrez creció en Corona, Queens, en el seno de una familia inmigrante colombiana. Cuando era niña vio a sus padres —quienes trabajaban en fábricas—, vecinos y amigos lidiar con el idioma, así que por un tiempo fue la intérprete que conectó a su comunidad con el mundo exterior.

Cuando era adolescente, se enfrentó a una dura prueba cuando a su papá le dio un ataque cardíaco y no pudo seguir operando el pequeño negocio de instalación de estéreos y alarmas de auto con el que proveía a los cinco miembros de la familia.

El señor no tenía seguro de salud, y Julissa vivió muy de cerca ese momento porque ella le ayudaba en pequeñas cosas administrativas del negocio.

“Fue muy impresionante”, dijo Julissa.

Mientras tanto, su madre siempre buscó programas públicos para mantener a los hijos activos y ocupados. En los programas de verano o en los que se ofrecían después del horario escolar, Julissa estuvo expuesta a disciplinas como el arte, la gimnasia y las artes marciales.

“Esos programas me permitieron conectar con individuos que me inspiraron a seguir adelante, que me sirvieron como ejemplo”, dijo.

Después de graduarse de la carrera de negocios internacionales, Julissa trabajó como consultora en el A World of Difference Institute; luego llegó a ser directora de Programas nacionales y relaciones comunitarias del Fondo Educacional NALEO y ahora se desempeña como directora de diversidad de la Gobernación del Estado de Nueva York. Obtuvo una maestría en organización y desarrollo comunitario de la Universidad de Chicago.

“Mi meta es asegurar que tenemos representación latina en todos los niveles del gobierno”, dijo. “Otra meta es asegurar que, internamente, sea un lugar inclusivo”.

Tiene como objetivo seguir liderando y enalteciendo a su comunidad y abogar para que haya más acceso y oportunidades para los latinos.

Uno de sus sueños es estar al frente de una organización sin fines de lucro que se dedique a ofrecer oportunidades “de forma equitativa y también con dignidad y respeto”.

“Ya sea en el gobierno o en otro sector, mi papel es ser defensora de la gente en general”, dijo.