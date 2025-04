Falleció a los 76 años el exjugador de la NBA Stan Love, padre de Kevin Love

Padre del jugador de Miami Heat Kevin Love y hermano del cantante Mike Love de la agrupación Beach Boys. A los 76 años se apagó la luz de Stan Love, exjugador de la NBA.

La noticia sobre su muerte la hizo pública Kevin a través de un sentido post de despedida en Instagram el pasado domingo por la noche. En el escrito, Love parece asomar una posible enfermedad, pero no ofreció detalles.

“Papá, luchaste durante mucho tiempo. El tramo más difícil fueron estos últimos 6 meses. El más doloroso de presenciar fueron estas últimas semanas. E incluso al final, mientras seguías deteriorándote, todavía te veía como un gigante. Mi protector. Mi primer héroe”, afirmó.

Love reveló que por algunos periodos no tuvo buena relación con su padre. “A lo largo de los años, mi padre y yo tuvimos nuestras diferencias. Lamento las veces que me sentí enojado y aislado; mi corazón pesa mucho sabiendo que perdimos ese tiempo y que no podemos recuperarlo”, dijo.

Tras la muerte de su padre, Love no jugará el cuarto partido de la serie ante Cleveland Cavaliers este lunes por la noche.

Stan Love, la torre de 6,9 pies de altura

Stan Love nació el 9 de abril de 1949 en Los Ángeles, California. Comenzó su carrera en la Universidad de Oregon, donde destacó con un promedio de 21.1 puntos y 10.5 rebotes por partido.

Su desempeño lo llevó a ser seleccionado en la novena posición del Draft de la NBA de 1971 por los Baltimore Bullets. También fue elegido por los Dallas Chaparrals en el Draft de American Basketball Association (ABA).

Esta competición existió de 1967 a 1976. No obstante, Love optó por la NBA. Ahí jugó par de temporadas con los Bullets antes de ser traspasado a Los Angeles Lakers en 1973, donde jugó temporada y media.

En 1975, un año antes de la desaparición de la ABA, San Antonio Spurs formaba parte de esa competición. Love firmó con ellos, pero solo disputó 12 encuentros. Posteriormente, se retiró como profesional.

En su carrera con Bullets y Lakers promedió 6.8 puntos y 4.0 rebotes en 226 partidos durante cuatro temporadas. A Love también se le recuerda por sus 6,9 pies de altura (2.05 metros).



